I prezzi delle criptovalute hanno avuto una performance mista questa settimana mentre gli investitori aspettavano ulteriori notizie e catalizzatori. Bitcoin ed Ethereum si sono spostati, rispettivamente, leggermente al di sotto di 30.000$ e 1.900$. Allo stesso tempo, alcune monete come Chainlink, Tron e XDC Network hanno avuto un breakout rialzista. In questo articolo, spiegheremo cosa aspettarsi con monete come Tron, Chancer e VeChain.

Previsione del prezzo di Chancer

Chancer ($CHANCER) è una nuova criptovaluta che sta cercando di rivoluzionare il mercato delle scommesse sportive e delle previsioni. Gli sviluppatori stanno attualmente eseguendo la prima fase di un evento di prevendita che ha raccolto più di 927.000$ in meno di un mese. Ciò significa che i token a prezzo scontato della prima fase stanno per esaurirsi poiché l’obiettivo è di 1 milione di dollari.

Chancer mira a distruggere una delle industrie più grandi e in più rapida crescita al mondo. Miliardi di persone partecipano a scommesse e pronostici sportivi. Di conseguenza, aziende come DraftKings, Flutter Entertainment e FanDuel valgono miliardi di dollari. L’industria è in crescita soprattutto negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema si è pronunciata a favore alcuni anni fa,

La piattaforma di Chancer avrà diverse caratteristiche importanti. Ad esempio, oltre ai famosi eventi di scommesse sportive, avrà una funzionalità che consente agli utenti di creare i propri mercati e condividerli con amici e parenti.

Ancora più importante, Chancer sarà una piattaforma completamente decentralizzata in cui i membri della comunità voteranno su diverse misure importanti come commissioni e funzionalità. I possessori di token $CHANCER potranno anche condividere i loro profitti. Puoi leggere di più sulla piattaforma Chancer in questo white paper e acquistare il token a questo link.

Previsione del prezzo di Tron

Tron è stata una delle criptovalute con le migliori prestazioni quest’anno. Ha continuato il suo rally sabato ed è balzato a un massimo di 0,094$, il punto più alto dal 2021. È balzato di oltre il 90% dal livello più basso del 2022.

Tron si è mosso sopra tutte le medie mobili e oltre l’importante livello di resistenza a 0,085$. Questo livello di resistenza era importante poiché era al doppio massimo. Anche oscillatori come il Relative Strength Index (RSI) e il MACD hanno puntato verso l’alto. Pertanto, la moneta continuerà probabilmente ad andare bene nei prossimi giorni poiché gli acquirenti puntano al massimo di questa settimana, ovvero 0,094$.

Previsione del prezzo di VeChain

Il prezzo di VeChain si è trovato in un intervallo ristretto nelle ultime settimane poiché il volume rimane basso nella rete. Era scambiato a 0,0195$, dove è stato negli ultimi giorni. La moneta si aggira sulle medie mobili a 25 e 50 giorni. Anche il prezzo attuale è importante poiché è stato l’oscillazione più bassa di marzo.

Allo stesso tempo, il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al punto neutro di 50 mentre il MACD si sta spostando lateralmente. Pertanto, la moneta rimarrà probabilmente nell’intervallo attuale e quindi effettuerà un breakout ribassista fino al supporto successivo a 0,0165$.