Attenzione al ritardo della politica monetaria, poiché il mercato delle criptovalute ronza tra l’ottimismo per la cessazione degli aumenti dei tassi

Il mese scorso ha segnato la prima volta dal marzo 2022 che la Federal Reserve non ha aumentato i tassi di interesse, Jerome Powell ha invece deciso di fermarsi e vedere come andranno le cose.

Mentre si prevede che la riunione di mercoledì vedrà la ripresa dell’aumento con un aumento di 25 punti base previsto con quasi certezza in tutto il mercato (le probabilità implicite nei futures della Fed trasmettono una probabilità del 99% per l’esattezza), c’è un crescente ottimismo sul fatto che la luce alla fine del tunnel si stia avvicinando.

Con l’economia ancora in movimento, evitando ostinatamente la recessione apparentemente imminente da diciotto mesi e l’inflazione che scende fino al 3%, molti dichiarano che i tempi difficili sono finiti e che l’agognato “atterraggio morbido” può essere raggiunto dopo tutto.

Con questo, il rally delle criptovalute è destinato a continuare, sostengono, con il grande ostacolo macro finalmente messo da parte. Ma ci sono alcuni punti che dovrebbero indurre cautela nel contesto attuale, che delineeremo qui.

La battaglia contro l’inflazione è finita?

Con il numero dell’IPC che scende a cascata fino al 3%, ci troviamo attualmente in una posizione in cui, in modo alquanto incredibile, il tasso di inflazione principale negli Stati Uniti è inferiore a quello del Giappone.

Nonostante questo crollo del CPI, le cose potrebbero non essere così rosee come sembrano. Il numero di base, che esclude elementi volatili come cibo ed energia ed è tipicamente utilizzato come indicatore dalla Federal Reserve, è stato molto più appiccicoso. Il grafico sottostante lo dimostra, mostrando che mentre il numero principale è sceso di 690 punti base dal 9,9% al 3% nell’ultimo anno, il numero principale è sceso di soli 110 punti base nello stesso lasso di tempo, attestandosi ancora a un solido 4,8%.

In secondo luogo, il calo dell’inflazione comporta un drastico calo in parte perché la metrica viene acquisita su base dodici mesi. L’inflazione sarebbe sempre caduta questo mese – e continuerà a farlo nei prossimi due mesi – perché l’estate scorsa ha visto atterrare letture incandescenti dell’IPC, che ora stanno uscendo dall’indice quando viene quotato questo numero su base annua del 3%.

Pertanto, occorre prestare attenzione. L’inflazione sta sicuramente scendendo, e molto più rapidamente di quanto quasi chiunque avrebbe previsto sei o nove mesi fa, ma potrebbe non scendere così rapidamente come il numero del titolo vorrebbe far credere.

Il fatto che fosse prevedibile che l’inflazione sarebbe scesa drasticamente per questo mese può essere dimostrato ritirando le probabilità implicite per il tasso dei fondi federali dal mercato dei futures e confrontando queste probabilità con ciò che il mercato trasmetteva prima della lettura dell’inflazione del 3%. In effetti, il mercato si aspetta attualmente tassi più alti rispetto a un mese fa.

Lo ha detto il presidente della Fed Jerome Powell. Nell’incontro del mese scorso, ha affermato al mercato che “quasi tutti” i politici della Fed ”si aspettano che sia opportuno alzare ulteriormente i tassi di interesse entro la fine dell’anno’.

Di primaria “preoccupazione” è il vivace mercato del lavoro, che rimane estremamente teso. I salari continuano a salire e la disoccupazione è al 3,6%, attestandosi sui livelli più bassi dagli anni ’60.

Mentre questa è tutta una buona notizia, offre anche un ammonimento. Sarebbe straordinario sfuggire alla crisi inflazionistica degli ultimi diciotto mesi, e agli inesorabili rialzi dei tassi, senza cedere almeno un po’ il mercato del lavoro. Lo ha detto lo stesso Powell il mese scorso, osservando che “la domanda di lavoro supera ancora sostanzialmente l’offerta di lavoratori disponibili”.

Gli anni ’70 potrebbero giocare nella mente dell’amministrazione. Mentre il clima attuale è unico per molti versi, il confronto più vicino che abbiamo potrebbe essere quello degli anni ’70, quando il mondo ha vissuto l’ultima volta un’esplosione inflazionistica di questa portata. Durante quel decennio, si pensava che l’inflazione fosse stata uccisa tre volte, solo per poi risalire più aggressivamente di prima. I tassi di interesse hanno dovuto essere portati a un soffocante 20% quando l’inflazione si è incorporata nell’economia.

Ancora una volta, questo non vuol dire che la situazione degli anni ’70 si ripeterà, ma dimostra quali potrebbero essere i pericoli se la Fed togliesse il piede dal freno troppo presto – qualcosa che Powell ha sempre giurato che si rifiuterà di lasciare che accada.

Rendimenti e criptovalute

Un altro avvertimento sullo stato attuale del mercato è la curva dei rendimenti spesso citata. Uno degli indicatori di recessione di riferimento, la sua accuratezza nel corso degli anni è stata notevole, anche se si discute sulla sua utilità, dati i diversi periodi di tempo tra la prima inversione della curva e il momento in cui si verifica una recessione.

Ci sono stati momenti in cui la curva si è invertita brevemente e non si è verificata una recessione. Più di recente, ciò si è verificato quando si è verificata un’inversione molto rapida nell’agosto 2019. In precedenza, la curva si è anche invertita brevemente quando la Russia ha fallito nel 1998, ma ancora una volta non si è verificata una recessione (la Fed ha tagliato rapidamente i tassi).

Tuttavia, negli ultimi quarant’anni, ogni volta che la curva si è invertita per un periodo superiore a sei mesi, è seguita ogni singola volta una recessione. Il tempo tra l’inversione e l’arrivo della recessione variava tra i 12 ei 18 mesi. Oggi la curva dei rendimenti entra nel suo tredicesimo mese di inversione. Inoltre, il livello di inversione è il più profondo dal 1981.

Per quanto riguarda il significato di tutti questi avvertimenti per le criptovalute, è certamente un avvertimento di fronte al crescente sentimento che il mercato ha sperimentato.

D’altra parte, ci sono anche contrappunti che potrebbero indicare che il rally continua. Per quanto controintuitivo possa sembrare, gli asset rischiosi non sempre cadono durante le recessioni (non abbiamo una storia di criptovalute durante le recessioni, dato che Bitcoin è stato lanciato solo all’indomani della GFC). Spesso, invece di cadere durante la recessione, cadono prima di essa.

Prendiamo il 1989, quando la curva dei rendimenti si invertì a gennaio, prima che una recessione colpisse diciotto mesi dopo. Le scorte sono aumentate del 27% nel 1989, sono diminuite del 6% nel 1990 e sono aumentate del 26% nel 1991 (la recessione è ufficialmente terminata nel giugno 1991).

Come sempre, le performance passate non sono indicative del futuro. Ciò è particolarmente vero nel caso delle criptovalute, che non hanno ancora vissuto una recessione e hanno scoperto il concetto di politica monetaria restrittiva solo per la prima volta nella loro breve esistenza lo scorso anno.

Indipendentemente da ciò, con la classe di asset scambiata così lontano nello spettro del rischio, l’ambiente macro rimane fondamentale. Uno sguardo a come Bitcoin è stato scambiato in relazione ai rendimenti inferiori lo dimostra (tracciando Bitcoin rispetto al rendimento biennale su un asse invertito).

Il clima è indubbiamente più luminoso oggi di quanto non fosse all’inizio di quest’anno. Tuttavia, poiché termini come “meme coin” iniziano a rientrare di nuovo in circolazione, è importante essere vigili e rendersi conto che l’incertezza è ancora estrema qui, e diffidare del mercato che sta superando se stesso.

Non importa in che modo lo muovi, la leva più importante dell’economia, cioè il tasso di interesse, è superiore al 5%, nonostante abbia trascorso l’ultimo decennio vicino allo zero. La politica monetaria agisce notoriamente con un ritardo, e con l’inflazione core ancora elevata, la pressione salariale pesante e una curva dei rendimenti profondamente invertita, l’angolo potrebbe non essere ancora girato del tutto. Il tempo lo dirà, ma la cautela potrebbe essere il nome del gioco.

