Bitcoin ed Ether divergenti tra la tempesta normativa e il mercato post-fusione

A dieci mesi dalla fusione di settembre, Ethereum si presenta come un case study molto interessante. Il suo trucco si è trasformato completamente quando è passato da un consenso di prova del lavoro a una prova di palo. Di recente, potremmo vedere segnali che questo cambiamento sta influenzando il modo in cui Ether viene scambiato sul mercato, così come alcuni altri fattori che approfondiremo.

In primo luogo, la correlazione di Ether con Bitcoin è scesa al livello più basso dal 2021, esclusa la breve flessione di settembre, quando la Merge è entrata in vigore. Mentre la correlazione rimane ancora estremamente alta a 0,72 (utilizzando la metrica Pearson a 60 giorni), la tendenza al ribasso negli ultimi due mesi è notevole.

Naturalmente, questo periodo di tempo coincide con una ripresa dell’aggressiva repressione normativa negli Stati Uniti, che è la probabile causa di questo calo della correlazione. Bitcoin sembra ritagliarsi una propria nicchia nel panorama normativo delle criptovalute, forse non così influenzato dalla posizione ostile dei legislatori statunitensi come lo sarebbe Ether.

In un certo senso abbiamo ricevuto queste informazioni dalla SEC che, beh, in realtà tutto tranne Bitcoin è una sicurezza. E in un certo senso ci siamo detti bene, questa non è la nostra comprensione della legge Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong

In verità, ci porta al cuore di ciò che Bitcoin ed Ethereum si sforzano di ottenere e di ciò che il mercato crede che facciano o faranno in futuro. Per Bitcoin, la sua grande visione è quella di rivendicare il titolo di una rispettabile riserva di valore, un asset monetario al di fuori del controllo dei governi e delle istituzioni centralizzate. O, “oro digitale”, come recita il popolare soprannome.

Per raggiungere questo obiettivo, ha fatto dei compromessi. La sicurezza e il decentramento sono fondamentali, ma questo ha lo svantaggio di non essere adattabile o forse complesso come altri blockchain. Che per l’obiettivo di Bitcoin, non è un problema. Ethereum, d’altra parte, è passato alla prova del palo e si è allontanato ulteriormente da Bitcoin perché non sarà mai (o non vuole essere) qualcosa di simile all’oro digitale. Ha obiettivi diversi.

L’obiettivo di Ethereum è quello di essere il livello base di un’economia decentralizzata. Personalmente, gran parte di questo obiettivo per me è la tokenizzazione delle risorse. Attualmente, Ethereum – e DeFi in generale – non sono utili per la maggior parte delle attività del mondo reale. Se o quando le risorse diventeranno tokenizzate e scambiabili sulla catena, le cose cambieranno. Tuttavia, ciò richiede una regolamentazione per aprirlo alle masse e facilitare questo movimento a catena.

Bitcoin differisce qui in quanto non è così dipendente dalla regolamentazione per raggiungere il suo obiettivo. In modo indiretto, questo potrebbe anche contribuire al calo della correlazione negli ultimi mesi, mentre la SEC stringe la presa sul settore.

Inoltre, possiamo vedere nel grafico seguente che non solo la correlazione è diminuita, ma Ether ha sottoperformato Bitcoin da quando la fusione è entrata in vigore.

Ciò è degno di nota perché, dalla fusione di settembre, i prezzi delle criptovalute sono aumentati vertiginosamente. Nei cicli precedenti, dopo un balzo iniziale di Bitcoin, gli altcoin tendono a stampare più guadagni di Bitcoin quando il mercato sta pompando. Forse se il rally continua, questo accadrà di nuovo, ma i prezzi sono in aumento da otto mesi mentre ETH/BTC è in calo.

Questo probabilmente dice di più su Bitcoin che si ritaglia la propria nicchia, come discusso in precedenza, che su Ether in particolare. Se valutiamo la dominanza di Bitcoin (il rapporto tra la capitalizzazione di mercato di Bitcoin e quella del settore delle criptovalute), vediamo che è aumentata costantemente dallo stesso periodo, da circa il 40% al momento della fusione a oltre il 50% di oggi.

Mentre il mercato delle criptovalute continua a maturare, potremmo vedere la correlazione di Ether con Bitcoin continuare a diminuire. Oggi, gran parte del mercato è pura speculazione, che aiuta a mantenere questi asset legati all’anca, come con tutte le criptovalute – per la maggior parte, si può descrivere l’azione dei prezzi della maggior parte degli altcoin come scommesse con leva su Bitcoin.

Tuttavia, con Bitcoin che si sforza di diventare un asset monetario ed Ether un livello tecnologico costruito per facilitare un futuro di interruzioni guidate da contratti intelligenti, se questi due asset si muoveranno verso il raggiungimento dei loro obiettivi, un disaccoppiamento sarà solo naturale in futuro.

Perché oltre ad essere domiciliati su qualcosa chiamato blockchain, Bitcoin ed Ether non hanno molto in comune. E dopo la fusione, anche quelle blockchain sono completamente diverse.