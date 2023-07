Bitcoin è già aumentato di circa l’80% quest’anno, ma l’amministratore delegato di Nexo è convinto che possa salire ulteriormente.

Bitcoin potrebbe raggiungere i 50.000 dollari entro la fine dell’anno

Copy link to section

In una recente intervista con CNBC, Antoni Trenchev ha affermato che è possibile che la più grande criptovaluta del mondo chiudesse l’anno tra 40.000$ e 50.000$.

Il CEO della società di lending di criptovalute si aspetta che BTC salga una volta che la Federal Reserve confermerà la fine del suo ciclo di inasprimento. Questo perché una politica monetaria indulgente tende ad aumentare l’interesse per le attività rischiose.

Bisogna considerare che l’inflazione complessiva era solo di una percentuale superiore all’obiettivo del 2,0% della Fed a giugno (scopri di più). Ciò suggerisce che la banca centrale ora potrebbe essere più vicina a un punto di svolta. Questo è probabilmente il motivo per cui anche altre aspettative, tra cui la professoressa Carol Alexander, si aspettano che Bitcoin raggiunga i 50.000$ entro la fine del 2023. L’obiettivo del prezzo segnala un altro 65% in futuro.

È interessante notare che altre criptovalute in genere rispondono positivamente alla forza di Bitcoin in quanto è il campanello d’allarme. Pertanto, è probabile che anche le piattaforme emergenti come Chancer.com trarranno vantaggio una volta che il BTC sbloccherà la sua prossima tappa.

Chancer mette insieme criptovalute e scommesse

Copy link to section

Chancer è principalmente una piattaforma di scommesse social, unica in quanto unisce due mercati in rapida crescita: criptovaluta e gioco d’azzardo.

È costruita su una blockchain ed è alimentata dal token nativo: $CHANCER. L’utilizzo del token BSC0 è un biglietto per creare e partecipare a scommesse su qualsiasi cosa, che si tratti delle prossime elezioni o forse di una partita di calcio che intendi guardare con i tuoi amici.

Ricorda che Chancer si impegna a diventare una rete decentralizzata. Ciò significa che la community alla fine giocherà un ruolo più importante nel decidere la sua direzione futura. Affinché tu possa esercitare tale diritto di parola in questioni critiche relative all’azienda, devi possedere il token $CHANCER.

Oltre ai suddetti casi d’uso del token nativo attualmente in prevendita, anche $CHANCER è un investimento e il suo prezzo oscilla in base alla domanda e all’offerta.

La prevendita del token Chancer sta vedendo una forte domanda

Copy link to section

Chancer ha già raccolto quasi 1,0$ milioni vendendo i suoi token BSC0, un’indicazione che la domanda è forte, il che dipinge un quadro piuttosto roseo di ciò che il futuro potrebbe riservargli.

Il token nativo dovrebbe raggiungere 0,021$ entro la fine dell’attuale prevendita. In confronto, attualmente vale 0,01$. In poche parole, si prevede che $CHANCER guadagnerà più del 100% da qui.

Proprio come i colleghi, il token verrà elencato su importanti exchange una volta terminata la prevendita. Ciò tende ad essere un catalizzatore significativo per una risorsa digitale e aiuta molto anche nell’apprezzamento del prezzo.

Investire nel suddetto token è abbastanza semplice ed è ben elaborato sul suo sito web qui.

La stagione NFL aiuterà anche $CHANCER

Copy link to section

Ricorda che il mercato delle criptovalute in generale potrebbe trarre vantaggio da molteplici venti favorevoli che vanno avanti.

Ad esempio, gli Stati Uniti sembrano proprio sul punto di approvare un ETF Spot Bitcoin, considerando che la potente BlackRock Inc ne ha richiesto uno. Il gestore patrimoniale ha un record di non deposito per un fondo negoziato in borsa fino a quando non è quasi assolutamente sicuro che l’autorità di regolamentazione non lo ostacolerà. Dall’altra parte dell’Atlantico, anche l’Europa è pronta a lanciare un ETF Spot Bitcoin entro la fine dell’anno.

Inoltre, ci sono un paio di catalizzatori che potrebbero giovare in particolare a Chancer.com. Questi includono la stagione NFL che inizierà tra circa un mese. Il campionato sportivo probabilmente comporterà un forte aumento delle scommesse e la piattaforma basata su blockchain potrebbe trarne vantaggio considerando che si trova proprio al centro del gioco d’azzardo e del gioco digitale.

È importante notare qui che il gioco d’azzardo e il gioco digitale valgono 90 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che si espandano a un CAGR del 10% nei prossimi anni.

Per ulteriori informazioni relative alla prevendita in corso, visitare il sito Chancer.com.