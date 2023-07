USD/ILS: Analisi dello shekel mentre Moody’s mette in guardia sulle proteste israeliane

Lo shekel israeliano si è indebolito questa settimana mentre nel paese continuavano le violente proteste. Il tasso di cambio USD/ILS è salito da un minimo di 3,5531 il 19 luglio a un massimo di 3,7213 mentre gli operatori valutano l’impatto di queste proteste.

Moody’s mette in guardia sulle proteste

Copy link to section

Israele è precipitato nel caos dopo che il parlamento ha approvato il controverso disegno di legge sulla revisione giudiziaria promosso da Benjamin Netanyahu. Questa situazione è diventata la peggiore crisi in Israele da anni e potrebbe peggiorare.

Il governo ritiene che queste nuove regole siano necessarie per ridurre il potere di un tribunale considerato altamente attivista che spinge l’agenda di sinistra. I critici, d’altra parte, ritengono che il disegno di legge paralizzerà la corte e contribuirà a indebolire le minoranze.

https://www.youtube.com/watch?v=4qfpdvUDnzU

Non è chiaro come queste proteste avranno un impatto sull’economia israeliana. In una nota, gli analisti di Moody’s hanno avvertito che le proteste rappresentano un rischio significativo per l’economia. Ora prevede che l’economia crescerà del 3% nel 2023 e nel 2024. La nota non includeva un effetto negativo di una crisi prolungata.

La maggior parte delle agenzie di rating del credito, tra cui Fitch, S&P Global e Moody’s, hanno riaffermato il rating del paese come stabile. Ritengono tuttavia che queste proteste potrebbero portare a una maggiore debolezza dell’economia.

Nel frattempo, la Banca d’Israele ha mantenuto i tassi di interesse fermi al 4,75% a luglio, ma ha avvertito che potrebbe riprendere a salire se l’inflazione dovesse rimanere più alta per un po’. Quel tasso era il livello più alto dal 2006. Il governatore della banca centrale ha dichiarato:

“Se vediamo che l’ambiente non converge nel modo in cui pensavamo… non esiteremo a continuare ad alzare il tasso di interesse. Stimiamo che dovremo mantenere il tasso di interesse a un livello abbastanza alto per un po'”.

Analisi tecnica USD/ILS

Copy link to section

Grafico USD/ILS di TradingView

Il cambio da USD a shekel israeliano ha avuto una tendenza rialzista per un po’ di tempo. La coppia ha formato un canale ascendente mostrato in nero. Questo canale collega i livelli più bassi e più alti dall’agosto dello scorso anno.

Si è spostato leggermente al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni, mentre il MACD sta indugiando al punto neutrale. Pertanto, la coppia probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti puntano sul lato superiore del canale a 3,80.