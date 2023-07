Guadagni Intel Q2: ‘è stato più lento eseguire in AI’

Intel Corporation (NASDAQ: INTC) ha appena riportato un utile a sorpresa per il suo secondo trimestre fiscale. Le azioni sono aumentate dell’8,0% negli after-hour.

Intel emette prospettive ottimistiche sugli utili

Gli investitori incoraggiano anche la guidance sugli utili della società per il terzo trimestre. Intel prevede 20 centesimi di utili per azione nel trimestre in corso rispetto agli analisti a 16 centesimi.

In termini di entrate, tuttavia, vede $ 12,9 miliardi, circa $ 320 milioni al di sotto del consenso. Secondo l’analista di Wedbush Securities Matt Bryson:

Penso che Intel debba migliorare dove si trova la sua esecuzione nello spazio della CPU del server. Ma poi anche, nuove opportunità come l’intelligenza artificiale, penso che Intel sia stata un po’ più lenta da eseguire in quella categoria.

I margini lordi rettificati sono previsti a circa il 43% nel terzo trimestre, secondo il comunicato stampa. Le azioni Intel sono ora aumentate del 40% rispetto all’inizio dell’anno.

Punti salienti finanziari di Intel Q2

Utile netto stampato a $ 1,48 miliardi o 35 centesimi per azione

Aveva $ 454 milioni di perdita nello stesso trimestre dell’anno scorso

EPS rettificato stampato a 13 centesimi come da comunicato stampa

I ricavi sono diminuiti di quasi il 16% su base annua a 12,95 miliardi di dollari

Il consenso è stato di 4 centesimi di perdita su un fatturato di 12,12 miliardi di dollari

Il margine lordo rettificato si è attestato al 39,8% nel trimestre appena concluso. Su Yahoo Finance Live, l’analista di Wedbush ha aggiunto:

Penso che tu abbia una serie di mega tendenze che guideranno una maggiore domanda di semiconduttori. Hai AI, veicoli elettrici, AR/VR

Vale la pena comprare azioni Intel oggi?

Intel ha superato le previsioni degli esperti per le vendite di PC e data center nel secondo trimestre. Bryson di Wedbush ha anche osservato:

Oggi ci dice che almeno abbiamo visto un fondo, in particolare nella categoria PC. Data la loro quota in quello spazio, è un bel generatore di gas che possono utilizzare per consentire loro di investire in altre aree interessanti.

Tuttavia, ha un obiettivo di prezzo di $ 30 sulle azioni Intel che suggerisce un ribasso di circa il 20% da qui.

Altre cifre degne di nota nel rapporto sugli utili includono 232 milioni di dollari di entrate per servizi di fonderia che hanno superato il consenso con un margine significativo. Ma le vendite di rete e edge sono state leggermente inferiori alle aspettative.

