Il prezzo di Kleros è salito alle stelle martedì dopo che il nuovo progetto di criptovaluta Worldcoin (WLD) è entrato in funzione, con il token nativo di Kleros PNK che è salito a 0,024$. Mentre la maggior parte delle criptovalute è stata scambiata in ribasso o è rimasta invariata nel corso della giornata, PNK è balzata di oltre il 9%, in parte dopo che il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha menzionato Proof of Humanity e il sistema giudiziario decentralizzato di Kleros nel suo post su Worldcoin.

Nel frattempo, la prevendita di Chancer ha continuato ad attrarre più investitori. Finora l’importo totale raccolto p poco meno di 990.000$.

Vitalik parla di Kleros in un post su Worldcoin

Kleros (PNK) è un protocollo di arbitrato decentralizzato che offre una piattaforma per la risoluzione delle controversie nell’economia Web3. Il progetto è stato lanciato a luglio 2018 e cerca di collegare l’economia delle criptovalute e il sistema legale tramite uno strumento basato su blockchain per l’aggiudicazione delle controversie.

Oltre a fungere da arbitro affidabile per i casi su dApp, Kleros è un servizio di pagamento decentralizzato. PNK è un token di utilità ERC20 che alimenta l’ecosistema Kleros, parte del quale prevede che i possessori di token diventino giurati.

Questa architettura blockchain unica è ciò a cui Vitalik ha fatto riferimento mentre parlava delle questioni relative alla “prova di personalità“, o al cosiddetto “unique human problem“.

Worldcoin (creato dal CEO di OpenAI Sam Altman e da Alex Blania di Tools for Humanity) è uno dei più grandi progetti di prova della personalità. Come riportato da Invezz, la rete principale del progetto è stata pubblicata lunedì. Vitalik afferma che il tribunale decentralizzato di Kleros offre uno dei meccanismi per risolvere la questione della persona unica. Il prezzo di Kleros sembra essere aumentato in seguito a questi commenti.

Previsione dei prezzi di Kleros

Sebbene non sia una piattaforma predittiva per il mercato, come Chancer, il design di Kleros è quello che potrebbe vedere le dApp e le piattaforme finanziarie legacy trarre vantaggio da un arbitrato poco costoso. Ciò avviene sfruttando il token PNK, un sistema di deposito a garanzia basato su contratti intelligenti e risoluzioni Oracle. PNK viene utilizzato per incentivare giurati e titolari a fini di governance.

In termini di andamento dei prezzi, il massimo storico del token è di 0,38$, raggiunto a maggio 2021. PNK è stato scambiato al ribasso dall’ottobre 2022, i cali coincidono con la più ampia tendenza al ribasso del mercato delle criptovalute.

L’altcoin è attualmente ribassista e potrebbe scendere di nuovo se le prese di profitto e la più ampia pressione di vendita continuassero. Pertanto, l’area intorno a 0,026$ potrebbe fornire il livello di resistenza immediato per l’altcoin. Il livello di supporto principale potrebbe essere il prezzo di 0,020$.

Cos’è Chancer?

Come Kleros, Chancer porta un sistema rivoluzionario basato su blockchain nel mercato tradizionale. Nel suo white paper, il progetto descrive una piattaforma di scommesse peer-to-peer (P2P) per Web3. Ciò significa che, a differenza dei bookmaker tradizionali e di altri fornitori di scommesse, Chancer offre un nuovo ecosistema in cui gli scommettitori hanno il controllo dei mercati che creano, condividono e da cui traggono profitto.

Un aspetto unico di Chancer sarà il suo decentramento e trasparenza, con i produttori di scommesse in grado di beneficiare non solo dei mercati P2P personalizzati, ma anche di altre opportunità di guadagno sotto forma di staking e premi di governance.

Visita Chancer.com per saperne di più su questo progetto.

Previsione del prezzo di $CHANCER

La piattaforma Chancer è in fase di sviluppo e attualmente ha in prevendita il suo token nativo $CHANCER. Come evidenziato in vario modo nei giorni scorsi, i token $CHANCER offerti agli investitori durante la prevendita stanno rapidamente esaurendosi. L’interesse per il progetto è sottolineato dalla rapidità con cui il team è riuscito a raccogliere quasi 1 milione di dollari su un obiettivo di 15 milioni di dollari.

Guardando il prezzo di $CHANCER oggi, abbiamo il token a 0,011$. Aumenterà quindi a 0,012$ durante la successiva fase di prevendita e continuerà a salire in ogni altra fase fino a raggiungere 0,021$.

Sebbene non possiamo offrire una previsione del prezzo di $CHANCER in base alla sua vendita di token e alle variazioni di valore, è possibile evidenziare possibili obiettivi quando i token iniziano a essere scambiati sugli scambi.

Se tutto funziona per Chancer, con le condizioni di mercato permettendo, il primo obiettivo importante nel 2024 potrebbe essere compreso tra 0,5$ e 1$.

Non possiamo sapere con certezza se il prezzo di $CHANCER si muoverà in questo modo, ma se tutti i mercati si stanno rafforzando, allora potrebbero essere raggiunti livelli più alti per il prezzo del token.

Quali fattori potrebbero influenzare il prezzo di Chancer nel 2024?

Molto probabilmente, uno dei fattori che potrebbe essere rilevante per il prezzo simbolico di Chancer è il potenziale del suo mercato delle scommesse P2P in mezzo a una proiezione di crescita dell’11% per l’industria globale delle scommesse.

Inoltre, il lancio della piattaforma beta e le testnet per il market making, le scommesse virtuali e lo streaming live nel quarto trimestre potrebbero essere eventi chiave. Anche il lancio di Mainnet e il lancio del protocollo di governance nel primo trimestre del 2024 potrebbero essere uno sviluppo molto atteso.

Spesso, tali pietre miliari sono arrivate con un aumento della domanda per l’utility token sottostante nel mercato aperto.

Un altro fattore determinante potrebbe essere l’eventuale quotazione dei token sui principali exchange di criptovaluta che, secondo la roadmap, è prevista per il terzo trimestre. Il mercato delle criptovalute non è estraneo ai token che esplodono di 50x o 100x una volta quotati su piattaforme come Coinbase e Binance, in particolare durante un mercato rialzista.

Prospettive a lungo termine per Chancer e questi fattori a parte, è bene notare che quello della criptovaluta è ancora un settore nuovo tutto sommato. È anche probabile che alcuni elementi ostacolino l’aumento del prezzo del token.