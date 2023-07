Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) ha investito in una nuova impresa di intelligenza artificiale segnalando la sua convinzione che l’intelligenza artificiale potrebbe essere trasformativa nel plasmare il futuro dei servizi finanziari.

JPM collabora con TIFIN.AI

Copy link to section

La scorsa settimana, la banca d’investimento ha annunciato un’alleanza strategica con TIFIN.AI per sviluppare una tecnologia finanziaria basata sull’intelligenza artificiale. In un comunicato stampa, il suo Global Head of Wealth Management Advisory Solutions – Ted Dimig ha dichiarato:

La collaborazione di JPMorgan e TIFIN sottolinea la nostra convinzione condivisa che l’intelligenza artificiale non solo rimodellerà il panorama dei servizi finanziari, ma accelererà la prossima era di innovazione ed efficienza.

L’intelligenza artificiale ha aumentato di 200 milioni di dollari le entrate della banca lo scorso anno ed è determinata a capitalizzare ulteriormente l’intelligenza artificiale per sbloccare un valore aziendale di 1,0 miliardi di dollari quest’anno.

Bisogna considerare che si è parlato precedentemente di JPMorgan mentre lavorava su un chatbot che avrebbe sfruttato l’intelligenza artificiale per offrire consigli sugli investimenti.

Il fatto che la più grande banca statunitense stia investendo nell’intelligenza artificiale è un voto di fiducia sul fatto che l’intelligenza artificiale abbia effettivamente applicazioni nel panorama dei servizi finanziari e ciò fa ben sperare per piattaforme emergenti come AltSignals.

AltSignals è un toolkit di trading incredibile

Copy link to section

AltSignals è principalmente un toolkit di trading, anche se con una funzionalità unica.

Il suo servizio di segnale di punta, chiamato “AltAlgo”, ha già creato una community fedele che comprende migliaia di trader su Telegram. E ora la società di tecnologia finanziaria sta lavorando all’integrazione dell’intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente la precisione dei suoi segnali di trading.

Il prossimo servizio basato sull’intelligenza artificiale che chiama “ActualizeAI” dovrebbe contribuire a incrementare ulteriormente i rendimenti per i trader. È ipotizzabile, quindi, che il lancio di questo nuovo toolkit attirerà più utenti.

Ancora più importante, però, AltSignals non è solo un servizio che utilizzi per trarre profitto dai mercati finanziari. La piattaforma è in realtà un investimento in sé poiché è alimentata da un token $ASI nativo.

Al momento della scrittura, $ASI vale 0,018$ in prevendita.

Il token $ASI sta registrando una domanda solida

Copy link to section

Il token nativo è un investimento in quanto risponde all’aumento della domanda con l’apprezzamento del prezzo e una rapida panoramica della sua prevendita suggerisce che ne stanno vedendo grandi quantità.

$ASI è attualmente nella fase 2 della prevendita che ha già raccolto oltre 1,2 milioni di dollari. La domanda che avanza probabilmente raggiungerà nuovi traguardi considerando che AltSignals alla fine passerà a una rete completamente decentralizzata.

Ciò significa che la community ( ovvero “tu”) avrà voce in capitolo su come la piattaforma si sviluppa e si evolve nel tempo fintanto che possiedi il token $ASI. Sarà come essere azionista di una società.

In poche parole, il token nativo può aumentare di prezzo e ti fa guadagnare il diritto di votare su questioni critiche per il futuro di AltSignals; una combinazione apparentemente abbastanza forte da guidare la domanda.

Previsione dei prezzi di AltSignals ($ASI)

Copy link to section

Una volta terminata la prevendita, $ASI verrà quotato negli exchange di criptovalute che tendono a fornire una spinta ai token crypto. Inoltre, AltSignals è in una posizione unica per capitalizzare la rapida crescita sia dell’intelligenza artificiale che del mercato delle criptovalute.

Secondo Statista, entro il 2027 l’intelligenza artificiale dovrebbe diventare un mercato da 800 miliardi di dollari e si prevede che le entrate relative alle criptovalute cresceranno a un tasso annuo composto del 14,4% nei prossimi quattro o cinque anni.

Infine, la Federal Reserve americana ha recentemente alzato i tassi di altri 25 punti base, ma ha segnalato che potrebbe essere il suo ultimo rialzo (scopri di più).

Questo è significativo perché una volta che la banca centrale inizia ad andare piano in termini di politica monetaria, gli asset a rischio come le criptovalute iniziano a vedere un aumento degli afflussi. Questo punto di svolta della Fed, quindi, potrebbe anche essere un catalizzatore per AltSignals.

Le stime prevedono che il token $ASI raggiunga 0,022$ entro la fine della sua attuale prevendita, con un aumento di circa il 25% da qui. Per ulteriori informazioni su AltSignals, visitare il sito web del progetto qui.