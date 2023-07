Il comitato per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti ha approvato il “Keep Your Coins Act of 2023”, un importante atto legislativo per l’industria delle criptovalute negli Stati Uniti. Il disegno di legge arriva in un momento in cui la SEC degli Stati Uniti ha sostenuto un assalto alle società di criptovalute, comprese grandi aziende come Binance e Coinbase.

Se il disegno di legge riuscirà a superare tutte le fasi e diventerà legge, segnerà uno sviluppo importante per l’industria degli asset digitali che sta vivendo un’esplosione con nuovi progetti come Chancer, che cerca di rivoluzionare l’industria delle scommesse utilizzando la tecnologia blockchain.

Cosa stabilisce il “Keep Your Coins Act” del 2023

Il “Keep Your Coins Act” è stato introdotto il 25 luglio 2023 dal rappresentante Warren Davidson (R-OH). Le risorse umane vieterebbero a qualsiasi agenzia federale di implementare qualsiasi regola o intraprendere qualsiasi azione che limiti la capacità di un individuo di effettuare transazioni con asset digitali tramite wallet self-hosted 3.

Dopo l’approvazione della commissione per i servizi finanziari della Camera, la legge passerà ora al voto della Camera dei rappresentanti.

Se approvata e adottata, la legislazione garantirà che i detentori di criptovaluta abbiano il diritto di conservare le proprie criptovalute, inclusi i Bitcoin (BTC), in wallet di auto-custodia. Cerca di garantire la libertà e la privacy degli utenti nella gestione delle proprie partecipazioni in criptovaluta con la crescente popolarità delle risorse digitali.

L’approvazione del “Keep Your Coins Act”

L’approvazione della legge da parte del comitato della Camera indica un crescente senso di responsabilità nei confronti della salvaguardia dei diritti dei detentori di criptovaluta e del mantenimento di un’atmosfera favorevole per l’adozione più ampia degli asset digitali.

Il disegno di legge sottolinea l’importanza di consentire alle persone di avere il controllo completo sulle proprie risorse digitali e di fornire un quadro per la continua crescita del settore delle criptovalute.

Con le criptovalute che stanno diventando un punto di discussione principale nelle campagne presidenziali in corso del 2024, è probabile che la legge veda la luce del giorno mentre i politici cercano di segnare alcune pietre miliari politiche. La sua potenziale emanazione potrebbe avere un impatto significativo sul panorama delle criptovalute rafforzando i principi di decentralizzazione e autonomia finanziaria.

Allo stato attuale, il disegno di legge mostra che il governo degli Stati Uniti sta compiendo sforzi per bilanciare il sostegno all’innovazione e la protezione dei consumatori.

Effetto del disegno di legge su nuovi progetti come Chancer

Sebbene sia ancora presto per ipotizzare gli effetti del disegno di legge sui progetti di criptovaluta, il disegno di legge creerà maggiore fiducia per gli investitori in criptovaluta, in particolare coloro che desiderano investire in nuovi progetti come la piattaforma di marketing di previsione decentralizzata Chancer che sta attualmente conducendo la prevendita per il suo nativo criptovaluta, il CHANCER. Chancer sta sfruttando la tecnologia blockchain per consentire agli scommettitori di creare le proprie scommesse praticamente su qualsiasi cosa con quote personalizzate e il token CHANCER dovrebbe offrire l’accesso alla piattaforma. Chi è interessato al nuovo token può acquistarlo qui.

Proprio come la recente vittoria di Ripple Labs contro la SEC ha ringiovanito il mercato delle criptovalute, l’approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei Rappresentanti segnerebbe un’altra vittoria per il settore, che è stato oggetto di un severo controllo da parte della Securities and Exchanges Commission (SEC) degli Stati Uniti.. Tuttavia, non è ancora chiaro se il disegno di legge metterà un freno alla classificazione delle criptovalute come titoli da parte della SEC.