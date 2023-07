Shiba Memu sarà il prossimo cripto meme a esplodere nel 2023?

Shiba Memu (SHMU), un token meme guidato dall’intelligenza artificiale, si sta ritagliando una nicchia tutta sua. Il meme token arriva quando la domanda per l’intelligenza artificiale è alta e in crescita. Ma chi si è dimenticato come si sono comportate criptovalute meme in passato? Questi sono token che possono aumentare fino a 50 volte in giorni. Combinando IA e blockchain, SHMU mira a replicare il racconto dei meme. Ma a differenza dei suoi predecessori, Shiba Memu ha più capacità. Può fare più di quanto possano fare gli umani. Forse questo spiega la prevendita rapida, che finora ha raccolto 1,28 milioni di dollari.

In che modo Shiba Memu è unico?

Shiba Memu è un token crypto che attinge all’intelligenza artificiale e alla blockchain per creare una potenza di marketing autosufficiente. In quanto tale, Shiba Memu può scrivere il proprio PR e promuoversi online. Con una capacità di intelligenza artificiale, Shiba Memu dovrebbe svolgere più lavoro di 100 agenzie di marketing messe insieme. Com’è possibile?

Conosciamo già il potere dell’IA. Può leggere, prevedere e aiutare a dare un senso a fenomeni complessi. Pensa a questo: mentre tu dormi, ti stanchi o stacchi dal lavoro, l’IA continua a lavorare. Non ha bisogno di pause. Shiba Memu può lavorare mentre gli altri dormono, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In futuro, Shiba Memu può diventare più intelligente e potente man mano che impara. Può eseguire la scansione del web alla ricerca delle migliori idee di marketing, curarle e applicarle per migliorare le proprie strategie.

Shiba Memu è un buon investimento?

Le criptovalute meme sono tra le più popolari a causa della loro capacità di salire a livelli soprannaturali. Gli investitori di meme raccolgono molto da questi aumenti di prezzo esponenziali.

Quest’anno, i gettoni meme più tradizionali come Dogecoin e Shiba Inu sono sottomessi in un mercato ribassista. Di conseguenza, gli investitori si sono rivolti a nuovi entranti con un potenziale sostanziale. Ha funzionato.

Token come PEPE, che ha debuttato alla fine di quest’anno, sono aumentati di percentuali a mille cifre. I primi investitori hanno raccolto grandi vantaggi quando questi slanci di prezzo stanno iniziando o sono in corso.

Shiba Memu è un token che offre un’opportunità considerevole, grazie alle prospettive uniche dell’intelligenza artificiale. Pertanto, il suo potenziale ora e in futuro è piuttosto elevato. Alla luce di ciò, per gli investitori che guardano alle criptovalute meme con un nuovo caso d’uso, questo potrebbe essere il token ideale.

Una preoccupazione in merito all’investimento nei meme è l’incapacità degli asset di sostenere i guadagni poiché sono guidate dall’hype. Shiba Memu non ha bisogno di hype per raggiungere il suo obiettivo. Può farlo in modo indipendente ed esplorare più casi d’uso utilizzando l’IA. Ciò significa che il suo valore potrebbe essere sostenibile a lungo termine.

Ma l’investimento in criptovalute non deve essere per forza qualcosa di noioso. Gli utenti di Shiba Memu possono interagire con l’intelligenza artificiale robotica, porre domande e ricevere aggiornamenti sui temi caldi, e su ciò che è di tendenza o nuovo. Man mano che il progetto cresce, anche l’utente trae vantaggio dall’accesso alle informazioni. Questo è fondamentale per comprendere il mondo della blockchain, delle criptovalute e dell’intelligenza artificiale.

Shiba Memu esploderà nel 2023, 2024?

La prevendita di Shiba Memu avverrà in sole otto settimane. Dopo 8 settimane, inizierà lo sviluppo del progetto.

Tuttavia, Shiba Memu inizierà a quotarsi negli exchange centralizzati nel terzo trimestre del 2024. Da lì si possono prevedere enormi movimenti di prezzo. Dalla cronologia dei movimenti di prezzo dei token meme, ci si può aspettare un aumento di 10x e fino a 50x.

Dovresti comprare Shiba Memu questa settimana?

Per gli amanti di Shiba Memu, comprare oggi è meglio di domani. Il prezzo del token aumenta ogni giorno alle 18:00 GMT. Quindi, ogni giorno che passa, gli investitori pagano un prezzo più alto per ottenere i token in prevendita.

Il token sarà valutato a 0,0244$ al termine della prevendita. Questo equivale al doppio del prezzo di 0,011125$ all’inizio della prevendita. L’acquisto ora è un’opportunità unica per acquisire il token prima che il suo valore aumenti.

