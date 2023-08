Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) è in rialzo nelle ore notturne, anche se la sua previsione sulle entrate per il trimestre in corso è stata leggermente inferiore alle stime di Steet martedì.

Perché AMD fa scorta in orari prolungati?

È interessante notare che il produttore di chip non ha superato le aspettative di un margine significativo neanche nel suo secondo trimestre.

Tuttavia, gli azionisti sembrano contenti principalmente perché l’amministratore delegato Lisa Su ha espresso commenti positivi sulla spinta dell’IA dell’azienda. Nel comunicato stampa, ha detto:

I nostri impegni con l’IA sono aumentati di oltre sette volte nel secondo trimestre. Abbiamo compiuto notevoli progressi nel soddisfare le principali pietre miliari hardware e software per affrontare la crescente attrazione dei clienti per le nostre soluzioni di intelligenza artificiale per data center.

Si aspetta che i chip AI nei data center costituiscano un mercato da 150 miliardi di dollari entro il 2027. Su ha anche confermato che l’acceleratore MI300 ad alte prestazioni di AMD per attività incentrate sull’intelligenza artificiale (leggi di più) è sulla buona strada per il lancio nell’ultimo trimestre di quest’anno.

Punti salienti del rapporto sugli utili del secondo trimestre di AMD

L’utile netto si è attestato a 27 milioni di dollari rispetto ai 447 milioni di dollari dell’anno precedente

Anche gli utili per azione sono crollati da 27 centesimi a soli 2 centesimi

L’EPS rettificato è arrivato a 58 centesimi secondo il comunicato stampa sugli utili

I ricavi sono aumentati del 18% su base annua a 5,36 miliardi di dollari

Il consenso di FactSet è stato di 57 centesimi per azione su 5,3 miliardi di dollari di entrate

L’esperto di Bloomberg condivide la sua opinione su AMD

AMD ha registrato un calo annuo dell’11% dei ricavi dei suoi data center nel secondo trimestre. Tuttavia, Kunjan Sobhani di Bloomberg Intelligence ha dichiarato oggi:

L’intelligenza artificiale è dominata da NVIDIA. A breve termine, l’azienda meglio posizionata per entrare come seconda alternativa è AMD. Quindi, per loro, anche ottenere una piccola fetta di torta potrebbe significare un vantaggio significativo.

Altre cifre degne di nota nel rapporto sugli utili includono un calo del 4,0% delle entrate di gioco e un calo del 54% per il business dei PC. Secondo Sobhani di Bloomberg, però:

H2 è in genere un periodo stagionale forte per i PC. [Inoltre] AMD si aspetta di lanciare due dei suoi ultimi prodotti [data center] e visti i recenti guadagni di quota, ci aspettiamo un recupero sequenziale H2.

Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sul titolo AMD che è già quasi raddoppiato quest’anno.

