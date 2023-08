Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

I prezzi delle criptovalute sono stati scombussolati a luglio, come hanno osservato gli analisti della piattaforma di informazioni di mercato Sentiment nelle loro ultime previsioni per il settore. Nel frattempo c’è una nuova attenzione per le monete meme, sotto i riflettori ci sono Dogecoin e Shiba Inu. Ma il mercato potrebbe star considerando un altro gioiellino, ovvero Shiba Memu?

Di seguito esaminiamo le conseguenze dell’hack di Curve Finance e perché l’interesse per la nuova meme coin basata sull’intelligenza artificiale sopra indicata sta aumentando.

I token DeFi sanguinano dopo l’hack di Curve Finance

Dopo un mese che ha visto Bitcoin ritracciare quasi il 6% ed Ethereum poco meno del 5%, l’esuberanza iniziale seguita alla vittoria di Ripple contro la SEC sembra aver lasciato il posto a una noiosa pausa. I trader stanno ora rivolgendo la loro attenzione a quello che potrebbe essere un mese cruciale per i token, in particolare per la DeFi dopo l’exploit su Curve.

Quello che è successo a Curve Finance è che l’exchange DeFi ha recentemente subito un grosso exploit, un attacco che ha visto il furto di asset di utenti per milioni di dollari.

Alcuni esperti di mercato affermano che il caos di Curve rappresenta un rischio per il settore in generale, con più pool di stablecoin che potrebbero essere prosciugati. Il team di Curve ha identificato molti pool di liquidità che potrebbero essere prosciugati a causa del bug di “rientro” nel compilatore Vyper.

Si dice che il CEO di Curve, Michael Egorov, abbia impegnato il 34% della capitalizzazione di mercato di CRV come garanzia per prestiti su più protocolli DeFi. Se i prezzi dovessero scendere e se si verificasse una liquidazione forzata, l’intero settore potrebbe vacillare a causa di nuove pressioni al ribasso. La liquidazione contro il fondatore di Curve è quindi una grande preoccupazione. La confluenza di questi fattori ha visto diversi token e monete di governance scivolare bruscamente nell’ultimo giorno.

Ad esempio Compound (COMP) è sceso del 18%, Convex (CVX) del 14%; Frax (FXS) 13% e Aave (AAVE) 12%. Il prezzo di CRV, il token di governance di CurveDAO, è sceso del 20% dopo l’exploit.

Cosa significa questo per i token in altri settori, incluse le meme coin? Sarà per questo che la prevendita di Shiba Memu sta attirando così tanto l’attenzione?

Cos’è Shiba Memu?

Anche se il mercato delle meme coin sta assistendo a un’azione di svendita simile a quella di altre monete – a parte la stampa massiccia per il token BALD – c’è un certo subbuglio per Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB).

Con le voci che iniziano a circolare intorno al probabile sviluppatore di token Bald e token DeFi in un flusso, gli investitori che cercano token meme che promettono un fascino paragonabile a DOGE e SHIB si sono riversati su Shiba Memu.

Shiba Memu è un nuovo progetto che cerca di attingere alla tecnologia blockchain e all’intelligenza artificiale (IA) per creare le più grandi comunità di meme coin. Il token è attualmente in prevendita – accessibile qui – e ha raccolto più di 1,4 milioni di dollari in meno di quattro settimane dal suo lancio a luglio.

La prevendita di otto settimane del token meme ispirato al cane è la prima pietra miliare in una roadmap di sviluppo che prevede una revisione completa dello spazio meme e IA.

Una meme coin con un tocco di IA

Come nuovo token meme a tema cane, Shiba Memu potrebbe essere scambiato solo per un altro aspirante rivale di Dogecoin. Anche se la dipendenza dall’hype e dallo slancio per raggiungere e creare una community dominante è nel DNA di Shiba Memu, come con la maggior parte dei token meme, c’è un aspetto che potrebbe distinguere il nuovo progetto dagli altri.

Questo è il modo in cui funziona Shiba Memu e ciò che potrebbe ottenere che è probabilmente la differenza fondamentale con altri token meme. L’integrazione di apprendimento automatico, elaborazione del linguaggio naturale, analisi di video e immagini indica un modo innovativo per mantenere una macchina di marketing ben oliata. Come notato nel white paper, Shiba Memu sta sviluppando una dashboard di marketing basata sull’intelligenza artificiale.

Questa sarà in grado di scrivere, implementare e gestire automaticamente le sue strategie di marketing, inclusa la ricerca della trazione su tutte le piattaforme di social media. Anche il sistema di intelligenza artificiale continuerà ad apprendere e perfezionare il suo approccio.

Nel mezzo della rivoluzione dell’IA ci sarà l’integrazione del feedback degli utenti e dei suggerimenti di sviluppo, tutti su misura per i rendimenti di valore che ottengono i titolari di SHMU.

Qual è la previsione del prezzo per Shiba Memu?

IA e blockchain sono le due parole chiave oggi sul mercato e un token che combina il meglio dei due mondi si sta rivelando attraente per gli investitori di Web3.

Questa prospettiva potrebbe mettere il progetto Shiba Memu sulla buona strada per dominare il mondo dog-crypto, il che potrebbe riflettersi nel prezzo futuro del token SHMU nativo.

La prevendita ha il prezzo di SHMU programmato per aumentare a intervalli regolari durante il periodo di 8 settimane. Da 0,011125$ al lancio della prevendita, il valore di SHMU salirà ogni giorno alle 18:00 GMT fino a raggiungere il livello di 0,021$.

Successivamente, gli aumenti di prezzo saranno soggetti alle condizioni di mercato e ad altri fattori. La roadmap prevede inoltre delle pietre miliari chiave che potrebbero rappresentare momenti di attivazione dei prezzi, ad esempio il lancio del dashboard IA e l’integrazione di varie piattaforme di social media nel primo trimestre del 2024. Il token sarà inoltre attivo sui principali scambi centralizzati e si integrerà con principali applicazioni decentralizzate rispettivamente nel terzo e quarto trimestre del 2024.

Tale catalizzatore potrebbe influenzare notevolmente le prestazioni future di SHMU, la probabile ragione per cui gli investitori stanno approfittando della prevendita.

