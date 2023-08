L’associazione Hashgraph di Hedera investe nella filiale di WiseKey

Hashgraph Association (THA), lo sviluppatore di Hedera Hashgraph, ha investito in WISe.ART, una sussidiaria di WiseKey International, una società quotata in borsa. In una dichiarazione, WiseKey ha affermato che i fondi saranno utilizzati per accelerare l’ampia adozione di Hedera e promuovere l’integrazione di NFT affidabili nella piattaforma WISe.ART. In una dichiarazione, Carlos Moreira, il finanziatore di WiseKey, ha dichiarato:

“Il finanziamento ci consentirà di portare avanti lo sviluppo della nostra piattaforma WISe.ART V 3.0 e di commercializzare l’estensione della nostra soluzione Trusted NFT. Non vediamo l’ora di lavorare con THA e Hedera sul suo piano per emettere azioni tokenizzate tramite titoli basati su registri, un processo comunemente noto come “tokenizzazione”.

WISe.ART è una piattaforma basata sulla tecnologia di Hedera Hashgraph che consente il conio e il trading di token non fungibili (NFT). È integrato nell’ecosistema di WiseKey, consentendo agli utenti di rimanere anonimi garantendo al contempo che i processi KYC vengano eseguiti.

WISe.ART è di proprietà di WiseKey, una società quotata al Nasdaq. Fornisce soluzioni di sicurezza informatica, intelligenza artificiale , blockchain e IoT. Il titolo WiseKey è crollato di oltre il 28,2% negli ultimi tre giorni e del 36% negli ultimi 12 mesi.,

La scorsa settimana, Hedera ha annunciato che aumenterà i prezzi per il conio di NFT all’ingrosso nel suo ecosistema. Il costo del conio di 10.000 NFT in blocco in una raccolta passerà da $ 76,80 a $ 200, mentre il conio di un singolo NFT in una raccolta scenderà da $ 0,05 a $ 0,02. Ciò è accaduto quando il numero di account mensili attivi dell’ecosistema NFT è salito a oltre 19.500 a luglio.

HBAR, il token di Hedera Hashgraph, è cresciuto di oltre il 3% nelle ultime 24 ore. È balzato a un massimo di $ 0,060, che era la media mobile a 200 giorni. In una nota, Kamal Youssefi della Hashgraph Association ha dichiarato:

“La creazione di NFT sulla piattaforma WISe.ART, protetta attraverso le sue tecnologie di sicurezza di alto livello, consente l’autenticazione di oggetti fisici e risorse digitali in un processo end-to-end sicuro e conforme. Questo esemplifica le applicazioni di grande impatto che possono essere costruite sulla rete Hedera”.

