Guadagni Disney Q3: “Penso che WBD sia una scommessa migliore all’interno dei media”

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Walt Disney Co (NYSE: DIS) afferma che il suo servizio di streaming di punta ha continuato a perdere abbonati nel terzo trimestre fiscale. Le sue azioni sono ancora scambiate leggermente al rialzo in orari prolungati.

Disney+ ha perso 11,7 milioni di abbonati nel terzo trimestre

Copy link to section

Disney+ ha chiuso il trimestre con 146,1 milioni di abbonati in tutto il mondo, in calo del 7,4% più del previsto in sequenza. Il conglomerato di intrattenimento ha visto le sue vendite dirette al consumatore arrivare a $ 5,5 miliardi che hanno anche perso il consenso di circa $ 200 milioni.

Tra i lati positivi, tuttavia, la perdita trimestrale attribuita al segmento DTC si è ridotta drasticamente a $ 512 milioni rispetto ai $ 758 milioni previsti. Tuttavia, Kevin Dryer di Gabelli Funds ha dichiarato oggi al ” Closing Bell: Overtime ” della CNBC:

Penso che Warner Brothers Discovery, che sta già bussando alla porta per fare soldi in streaming, potrebbe essere una scommessa migliore all’interno dei media. Poiché generano liquidità e ripagano il debito, l’equità potrebbe valere molto di più.

Si noti che durante la chiamata agli utili, il CEO Bob Iger ha rivelato che Disney+ si sta preparando a reprimere la condivisione delle password nel 2024 in linea con il suo più ampio impegno a rendere lo streaming un’attività redditizia.

Anche altri segmenti di attività hanno deluso le aspettative

Copy link to section

The Walt Disney Co ha incassato 8,3 miliardi di dollari tramite parchi a tema, esperienze e vendite di prodotti, superando la cifra dello scorso anno e le previsioni degli analisti.

Il suo segmento più grande, media e intrattenimento, ha generato $ 14 miliardi in questo trimestre contro $ 14,3 miliardi previsti e $ 14,1 miliardi un anno fa. Secondo Barbara Doran di BD8 Capital Partners:

Sono sotto pressione in ogni area della loro attività. Anche nei parchi tematici le presenze sono diminuite a giugno e luglio. Il ritmo fa parte dell’iniziativa di costo da 5,5 miliardi di dollari che il CEO Bob Iger aveva annunciato in precedenza.

Anche le reti televisive, le vendite di contenuti e le licenze sono state inferiori alle stime di Street nel terzo trimestre. Le azioni Disney sono in calo di circa il 25% rispetto al massimo da inizio anno alla scrittura.

Cifre notevoli nel rapporto sugli utili del terzo trimestre della Disney

Copy link to section

Ha perso $ 460 milioni che si traducono in 25 centesimi per azione

L’anno scorso ha registrato un utile netto di 1,41 miliardi di dollari (77 centesimi per azione).

L’EPS rettificato è stato stampato a $ 1,03 miliardi secondo il comunicato stampa

I ricavi sono aumentati del 4,0% su base annua a 22,33 miliardi di dollari

Il consenso è stato di 95 centesimi per azione su 22,5 miliardi di dollari di entrate

La Disney è stata colpita da svalutazioni e oneri una tantum per un valore di 2,65 miliardi di dollari nel terzo trimestre. Doran ha anche detto oggi alla CNBC :

La grande incertezza con la Disney e con essa è stata ridotta del rischio è che non sappiamo quali saranno i guadagni a lungo termine, non sappiamo quale sarà la crescita a lungo termine e non credo che lo faremo sapere da un po’.

Solo un giorno prima, l’ESPN della Disney ha collaborato con Penn Entertainment per lanciare un bookmaker, come riportato da Invezz qui.

Save

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.