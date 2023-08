Shiba Inu e Pepe Coin sono emersi come forti contendenti per il titolo di migliore meme coin di quest’anno, nonostante il fatto che molte meme coin abbiano fatto il loro debutto nel 2023. Entrambe si contendono la prima posizione grazie alle loro idee distintive, ai loro piani ambiziosi e un certo spazio per l’espansione in futuro.

Tuttavia, una nuova meme coin chiamata Shiba Memu (SHMU) che sfrutta il potere dell’intelligenza artificiale (IA) sta di ottenere il massimo da PEPE e SHIB. L’abilità di marketing guidata dall’intelligenza artificiale di Shiba Memu sta sfidando persino l’adorabile rana meme di Pepe Coin.

Previsione del prezzo di Pepe

Copy link to section

Al momento in cui scriviamo, PEPE è stato valutato a $0,000001246, segnando un notevole calo rispetto al suo massimo di luglio di $0,00000190. La tendenza suggerisce ulteriori diminuzioni a breve termine, con la probabilità che la moneta meme scenda ulteriormente per testare nuovamente il livello di supporto chiave a $0,000001.

Tuttavia, se l’hype della moneta meme continua, PEPE potrebbe ancora vedere un aumento per raggiungere $0,000003 entro il 2024, che sebbene un piccolo guadagno sarebbe significativo per la moneta. Tuttavia, mentre ciò segnerebbe un potenziale aumento del prezzo di 3 volte, PEPE Coin sarebbe ancora molto indietro rispetto alla moneta Shiba Memu che attualmente è in corso per 0,019225 USDT; per non parlare del fatto che è ancora in fase di prevendita.

Previsione del prezzo di Shiba Inu

Copy link to section

Di recente è stata una corsa sfrenata per gli investitori di Shiba Inu poiché la comunità attende con impazienza le principali versioni. Al momento in cui scrivo, $SHIB era scambiato a $0,00001002, in rialzo del 21,91% negli ultimi sette giorni.

Sebbene il prezzo SHIB in precedenza sembrasse aver rifiutato la zona di resistenza intorno a $0,0000105, anch’essa respinta alla fine di aprile, ci sono tutte le indicazioni che il token potrebbe essere sulla buona strada per superare questo livello.

A seguito dei recenti aumenti di prezzo, le balene e i trader al dettaglio stanno diventando ottimisti sul valore futuro di $SHIB, soprattutto con l’avvicinarsi della presentazione dell’ecosistema Shibarium. La maggior parte si aspetta che la moneta meme diventi parabolica dopo aver superato un livello ribassista di ritracciamento di Fibonacci di 0,382. Tuttavia, non è probabile che il prezzo di Shiba Inu si avvicini all’attuale prezzo di Shiba Memu, che è attualmente nella sua fase di prevendita con un’imminente quotazione su Bitmart.

Cos’è Shiba Memu e perché è diventata così popolare?

Copy link to section

A differenza dei suoi concorrenti, Shiba Memu promette di offrire più che semplici impegni comunitari.

Shiba Memu ha delle proposte incredibili. La moneta utilizza la pubblicità basata sull’intelligenza artificiale e con un solo gesto della zampa, questo cane digitale incredibilmente intelligente completa il lavoro di 100 agenzie pubblicitarie ascoltando, analizzando e pianificando.

L’intelligenza artificiale di Shiba Memu esamina le conversazioni online utilizzando l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per determinare cosa è popolare e cosa no, eseguire analisi del sentimento e utilizzare analisi predittive per prevedere le tendenze future e trarne profitto.

Utilizzando l’intelligenza artificiale, Shiba Memu diventa ogni giorno più saggio, guidando così la crescita e attirando l’attenzione. Questo ciclo di feedback in corso alla fine mette più occhi su Shiba Memu, creando domanda e potenzialmente inviando il token SHMU sempre più in alto.

Chi fosse interessato al token Shiba Memu (SHMU), può partecipare alla prevendita Shiba Memu acquistando il token qui.