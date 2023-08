Nasdaq 100, prospettive TQQQ ETF con l’aumento dell’indice di paura e avidità

I titoli tecnologici americani hanno fatto bene quest’anno poiché la mania dell’intelligenza artificiale (AI) ha preso piede. Di conseguenza, l’indice Nasdaq 100 ad alto contenuto tecnologico è aumentato di oltre il 40%, mentre l’ETF ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) è aumentato di oltre il 50%.

Aumenta l’indice di paura e avidità

I titoli tecnologici hanno sovraperformato i titoli value quest’anno, soprattutto a causa della crescita dell’intelligenza artificiale. Questa tendenza ha spinto alcune delle più grandi aziende di intelligenza artificiale come Nvidia, Microsoft e Apple nettamente al rialzo.

Allo stesso tempo, c’è la persistente speranza che la Federal Reserve inizi a girare presto. Questa opinione è supportata dai recenti dati sull’inflazione americana che hanno rivelato che la cifra dell’inflazione core al consumo è scesa dal 4,8% di giugno al 4,7% di luglio.

Uno sguardo più attento ai dati sull’inflazione ha mostrato che, escludendo l’edilizia abitativa, la tendenza è stata migliore del previsto. Pertanto, la maggior parte degli analisti ritiene che la Fed abbia raggiunto il tasso terminale mentre cerca di progettare un atterraggio morbido.

Tutti questi fattori hanno portato all’avidità nel mercato. L’indice della paura e dell’avidità si è spostato nella zona dell’avidità di 65. Lo slancio del mercato, la forza del prezzo delle azioni e l’ampiezza del prezzo delle azioni si sono spostati nella zona dell’avidità, mentre la domanda di obbligazioni spazzatura si è spostata verso l’avidità estrema.

La domanda di beni rifugio è nell’area della paura, mentre la volatilità del mercato e le opzioni put e call sono neutrali. I titoli tecnologici prosperano quando c’è avidità nel mercato.

Tuttavia, ci sono preoccupazioni per l’indice Nasdaq 100. Il primo è sul potenziale di mercato per l’IA. Sebbene aziende come Nvidia e Microsoft abbiano investito molto sull’IA generativa, non è ancora chiaro come faranno soldi. Alcuni analisti la chiamano addirittura la bolla dell’IA.

L’altra preoccupazione è la valutazione dei principali compositi Nasdaq 100. Ad esempio, Apple ha ora un valore di oltre $ 3 trilioni nonostante la sua lenta crescita. È anche difficile giustificare la valutazione di $ 1 trilione di Nvidia.

Previsioni dell’indice Nasdaq 100

Il grafico giornaliero mostra che l’ indice Nasdaq 100 ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi mesi. È rimasto al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 giorni. Più di recente, ha formato un modello di bandiera rialzista inclinato, che è un segno positivo.

L’indice si trova a un livello importante poiché questo prezzo è stato il punto più alto di marzo. Pertanto, sospetto che l’indice Nasdaq 100 continuerà a salire nelle prossime settimane con il livello iniziale da tenere d’occhio al massimo YTD di $ 16.000.

In questo caso, oltre ad acquistare i normali ETF Nasdaq come Invesco QQQ e QQQM, ha senso allocare una piccola parte del proprio portafoglio in TQQQ. TQQQ è un fondo ad alta leva finanziaria che tende a sovraperformare QQQ quando le cose vanno bene.

