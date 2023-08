Indice di Shanghai sotto pressione mentre aumentano gli eventi del cigno nero in Cina

La svendita dell’indice Shanghai Composite è continuata questa settimana con il persistere delle preoccupazioni per l’economia cinese. Giovedì è precipitato a un minimo di 3.120 CNY, il livello più basso da gennaio di quest’anno. Come l’ Hang Seng, l’indice ha sottoperformato i suoi pari globali come il Nasdaq 100 e l’S&P 500.

Problemi economici della Cina

Lo Shanghai Composite è un indice che replica le più grandi aziende della Cina continentale. La maggior parte delle sue società costituenti sono nei settori finanziario e industriale. Includono aziende come ICBC, PetroChina, Agricultural Bank of China e China Construction Bank, tra le altre.

L’indice di Shanghai è rimasto indietro rispetto al mercato più ampio per due motivi principali. In primo luogo, la guerra fredda in corso tra Cina e Stati Uniti ha allontanato più investitori dal mercato cinese. Si parla persino di criticare i dirigenti di Blackrock, Vanguard e State Street sui loro investimenti in Cina.

In secondo luogo, gli investitori sono preoccupati per il rallentamento dell’economia cinese. Come ho scritto qui , i dati economici dalla Cina hanno deluso le aspettative, spingendo banche come Barclays e JP Morgan a ridurre le loro previsioni annuali. La produzione industriale e gli investimenti in immobilizzazioni sono cresciuti a un ritmo più lento del previsto.

Gli analisti ritengono che la situazione sia effettivamente peggiore di quanto dicono le statistiche ufficiali. Ad esempio, citano la performance di materie prime come petrolio greggio e rame. Inoltre, le statistiche di compagnie di navigazione come Maersk e ZIM Integrated mostrano che la domanda globale sta diminuendo.

Il problema più grande, tuttavia, è il settore immobiliare del paese, che rappresenta un quarto del PIL. Country Garden, uno dei principali sviluppatori con quasi $ 200 miliardi di passività, ha mancato i pagamenti. In una dichiarazione di giovedì, l’azienda ha messo in guardia dalle incertezze sulla sua capacità di pagare le sue obbligazioni in yuan e dollari.

Allo stesso modo, questa settimana Zhongrong, una banca ombra, ha mancato i pagamenti. Altre aziende che hanno mancato pagamenti di recente sono Kaisen, Sunac, Fantasia e KWG GRoup. Pertanto, ci sono preoccupazioni per il contagio nel settore.

Previsioni dell’indice composito di Shanghai

Il grafico giornaliero mostra che l’indice di Shanghai ha registrato un forte trend ribassista negli ultimi mesi. Ha attraversato l’importante supporto a 3.145, il livello più basso del 26 giugno.

Allo stesso tempo, le azioni sono scese al di sotto delle medie mobili a 50 e 25 giorni, segnalando che i ribassisti hanno il controllo. L’ indice è anche crollato al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%.

Pertanto, le prospettive per l’indice di Shanghai sono ribassiste, con il prossimo livello da tenere d’occhio a 3.000.

