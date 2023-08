L’inevitabile ritorno alla volatilità di Bitcoin

Bitcoin si è risvegliato dal suo lungo sonno, con la volatilità che ha scosso l’asset alla fine della scorsa settimana, quando Bitcoin è sceso rapidamente da $ 29.000 a $ 26.000.

I mercati sono stati notevolmente stabili di recente, con una volatilità vicina ai minimi storici e un range di Bitcoin intorno a $ 29.000/$ 30.000. Tuttavia, come abbiamo avvertito un paio di settimane fa, questo è un asset predisposto per la volatilità e le mosse aggressive dei prezzi sarebbero sempre tornate. L’abbiamo visto venerdì.

Alle 21:35 GMT del 18 agosto, Bitcoin è addirittura crollato di circa l’8% in un arco di dieci minuti, con effetti a catena che non si vedevano dai giorni turbolenti del 2022.

La mossa di Bitcoin non dovrebbe sorprendere

Sebbene sia impossibile prevedere i tempi in un settore del mercato noto per la sua imprevedibilità, il fatto che una mossa del genere potesse verificarsi era ovvio osservando i dati di mercato sottostanti. Non si tratta di guardare al senno di poi: come abbiamo detto, la direzione e la tempistica della mossa non erano certamente facili da prevedere. Ma questi improvvisi scatti nel prezzo del Bitcoin rimangono una certezza, anche se le acque erano state placide negli ultimi tempi.

Uno dei motivi più evidenti di ciò è la liquidità. La profondità del mercato rimane incredibilmente ridotta, il che significa che i movimenti sia al rialzo che al ribasso possono essere esacerbati. La profondità ridotta era un fattore anche prima del crollo di FTX, ma con uno dei più importanti market maker nello spazio, Alameda, evaporato nel nulla come parte dello scandalo, da allora c’è stato un netto divario nella profondità del mercato.

Il grafico sottostante di Kaiko dimostra bene questo divario di Alameda (così come il calo della volatilità che si è verificato).

Al contrario, la liquidità ei volumi nei mercati dei derivati sono stati più resilienti, sebbene ancora bassi. Tuttavia, ciò può servire anche ad accentuare i movimenti dei prezzi in condizioni specifiche. Le liquidazioni a cascata possono intaccare in modo significativo il prezzo mentre i trader si arrampicano, qualcosa che probabilmente si è verificato durante l’azione della scorsa settimana quando è stato liquidato oltre $ 1 miliardo (guardando i dati di Coinglass, la divisione era di $ 844 milioni di trader long e $ 196 milioni di trader short).

In the past 24 hours , 174,892 traders were liquidated , the total liquidations comes in at $1.04 billion

Long

$843.83M

Short

$196.13Mhttps://t.co/C47AgBCcTk#BTC pic.twitter.com/TOL753FteD — CoinGlass (@coinglass_com) August 18, 2023

Il più grande calo dai tempi di FTX

Tutto sommato, questo è stato il più grande calo giornaliero del prezzo del Bitcoin in nove mesi, quando i mercati sono stati presi dal panico a causa della sorprendente scomparsa di FTX. Il ribasso del 7% di venerdì è stato il più grande movimento in entrambe le direzioni dal 17 marzo, quando Bitcoin è salito del 9,4% durante la crisi della Silicon Valley Bank e una ricalibrazione delle aspettative sul percorso futuro dei tassi di interesse.

L’analisi della volatilità su base annua mostra una sensibile tendenza al ribasso da quando la banca regionale ha vacillato a marzo, con un rimbalzo tangibile la scorsa settimana. L’ambiente macro è ovviamente un fattore come sempre, con i rendimenti che si sono mossi bruscamente venerdì e hanno innescato il grande movimento.

Bitcoin è ora sceso al livello in cui è stato scambiato l’ultima volta a giugno. Tuttavia, sta ancora vivendo un anno eccezionale nel complesso, superando quasi tutti gli asset di rischio e fino ad ora con un aumento del 56%.

Questo è tutt’altro che un disastro e la vita andrà avanti, come sempre, per il bene. È semplicemente un promemoria per coloro che si accontentano dei mercati delle criptovalute che la volatilità, almeno in questo momento, è essenzialmente programmata in questo asset.

Non solo i rischi specifici delle criptovalute sono elevati rispetto a quelli affrontati dalla maggior parte delle altre classi di attività (come abbiamo visto ripetutamente negli ultimi diciotto mesi), ma il tessuto stesso della struttura del mercato è impostato in modo tale che Bitcoin sia vulnerabile a movimenti così bruschi. Questo è ciò che lo rende un asset così affascinante per i trader e perché la relativa assenza di volatilità recente ha attirato così tanta attenzione.

Senza nemmeno entrare nella bufera normativa in corso, che quest’anno ha avuto molti colpi di scena, una storia tutt’altro che finita e che senza dubbio sorprenderà ancora in futuro.

Infine, abbiamo una situazione macroeconomica in gran parte senza precedenti, con un’inflazione ancora elevata e un recente grave inasprimento delle condizioni macroeconomiche, ma la disoccupazione è vicina ai minimi storici e i dati economici sono relativamente resilienti. Ciò aumenta la sensibilità del mercato, che abbiamo visto in piena forza la scorsa settimana con il movimento dei rendimenti.

Bitcoin è ancora Bitcoin, e questo significa volatilità. La scorsa settimana ci ha ricordato che, sebbene possa aver preso una pausa per un po’, è ancora la stessa risorsa nel cuore.

