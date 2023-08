Il prezzo delle azioni AMTD è diventato parabolico: ecco perché HKD potrebbe scivolare del 20%

Il prezzo delle azioni AMTD Digital (HKD) è crollato martedì dopo che la società ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni. Le azioni sono balzate di oltre il 40% e hanno raggiunto un massimo di 8,50 dollari, il livello più alto dall’aprile di quest’anno. Successivamente si è ritirato e ha chiuso la giornata a 6,34$.

Riacquisto di azioni AMTD Digital

AMTD Idea è una società finanziaria, media e marketing con sede a Hong Kong che è diventata popolare dopo essere stata quotata in borsa nel 2022. All’epoca, i prezzi delle azioni HKD e AMTD sono balzati ai massimi record di $ 2.537 e $ 25, rispettivamente. Al suo apice, AMTD aveva una valutazione più elevata rispetto alla maggior parte delle società americane.

Il prezzo delle azioni AMTD è salito dopo che la società ha annunciato che riacquisterà azioni per un valore di 30 milioni di dollari. Le aziende utilizzano i riacquisti di azioni proprie come un modo per aumentare i prezzi e gli utili per azione. Riacquistano anche le loro azioni come un modo per esprimere fiducia nell’azienda.

In un comunicato, AMTD ha affermato che gli acquisti inizieranno presto e si completeranno entro il 29 dicembre. Questi acquisti avverranno sul mercato aperto o tramite accordi negoziati privatamente.

I risultati finanziari più recenti hanno mostrato che il profitto di AMTD è balzato a 83,7 milioni di HK$ (10,7 milioni di dollari) nei sei mesi terminati a dicembre dello scorso anno. Nello stesso periodo i profitti sono aumentati di oltre il 130%. I suoi ricavi per il periodo sono stati di 109,3 milioni di HK$, in aumento rispetto ai precedenti 109,3 milioni di HK$.

La sua commissione sui servizi finanziari digitali è stata di 3,7 milioni di dollari H, mentre il reddito delle sue soluzioni digitali è salito a 100,7 milioni di dollari.

Sono un po’ scettico riguardo al programma di riacquisto di azioni da parte di aziende come AMTD. Recentemente, abbiamo visto ancheaziende come Mullen Automotive e Deliveroo riacquistare le proprie azioni. In genere, la migliore strategia per il riacquisto di azioni è utilizzare profitti extra o flusso di cassa disponibile per farlo.

Previsioni del prezzo delle azioni AMTD

Il grafico a 4 ore mostra che il prezzo delle azioni HKD è rimasto in una fase di consolidamento negli ultimi mesi. Per molto tempo il titolo è rimasto tra il supporto a 6,46$ e la resistenza a 7,10$. Ha poi effettuato un breakdown ribassista il 14 agosto ed è precipitato al minimo di 4,82 dollari.

Il prezzo delle azioni AMTD si è poi ripreso mentre il management ha tentato di sostenerlo. Questo rimbalzo lo ha visto salire a $ 8,50. Sospetto che le azioni probabilmente riprenderanno la tendenza al ribasso e testeranno nuovamente il livello di supporto chiave a 5 dollari, che è circa il 20% al di sotto del livello attuale.

