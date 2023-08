Bitcoin ha registrato un forte trend al ribasso nelle ultime settimane, ma il conduttore del podcast ” Wolf of All Street ” è convinto che l’asset digitale sia ancora in un mercato rialzista.

Melker non vede in futuro un nuovo minimo per Bitcoin

Copy link to section

Scott Melker attribuisce il recente calo di BTC a un “long squeeze”.

Lui, tuttavia, non vede motivo di credere che la più grande criptovaluta del mondo sia diretta a un nuovo minimo. Parlando con Yahoo Finance martedì, Melker ha detto:

C’era qualcuno con una posizione spot massiva che vendeva tutto in una volta. [Ma] non penso che raggiungeremo nuovi minimi, a meno che non si verifichi qualche altro effetto cigno nero. Non lo vedo nelle carte.

Il trend generale di Bitcoin rimane rialzista finché viene scambiato al di sopra del livello di 25.000 dollari, ha aggiunto. Tieni presente che la settimana scorsa un altro importante analista crypto, Jason Pizzino, ha affermato che BTC era sull’orlo di un breakout.

Ricorda che Bitcoin ha dimostrato in passato di determinare la direzione generale del settore delle criptovalute in generale. Se si riprenderà, il passato ci dimostra che lo farà anche l’ecosistema – e ciò potrebbe includere i progetti lanciati di recente come Chancer.com.

Chancer attrae sia i giocatori d’azzardo che gli investitori

Copy link to section

Chancer è una piattaforma emergente che ha il potenziale per diventare una miniera d’oro sia per gli investitori che per i giocatori d’azzardo.

La startup basata su blockchain vuole sbloccare il “2.0” del gioco d’azzardo con l’introduzione di un concetto molto più divertente e interattivo di scommesse sociali. Puoi partecipare o creare il tuo mercato di scommesse su Chancer.com su cose come sport, politica e altro.

D’altra parte, è altrettanto affascinante per gli investitori poiché è alimentato da un token nativo: il token Chancer.

Proprio come qualsiasi investimento, il valore assegnato al token omonimo attualmente in prevendita dipende dalla domanda e dall’offerta. Nel corso del tempo, potrebbe raggiungere nuovi traguardi di apprezzamento dei prezzi in base a diversi fattori che esploreremo in dettaglio di seguito.

La NFL potrebbe essere un vantaggio per il token Chancer

Copy link to section

La futura rete completamente decentralizzata sta già registrando una solida domanda per il suo token BSC0, considerando che la sua prevendita ha già raccolto più di 1,6 milioni di dollari. Tieni presente che $CHANCER sta attualmente raggiungendo un prezzo piuttosto interessante di 0,011$ per token.

Parte del motivo per cui il token Chancer sembra così tanto richiesto è perché appartiene al settore delle scommesse online e di gioco digitale che è in rapida crescita. Si tratta di un mercato che vale circa 90 miliardi di dollari al momento e si stima che crescerà a un tasso composto annualizzato di un enorme 10% nei prossimi anni.

Ancora più importante, il token nativo omonimo deve ancora essere quotato su un importante scambio di criptovalute, un evento che in genere tende a fornire un aumento significativo del prezzo. Per non parlare del fatto che la stagione NFL, ampiamente nota per aumentare materialmente l’interesse per le scommesse online, è ormai a pochi giorni di distanza.

Questo potrebbe essere un altro possibile catalizzatore per $CHANCER. Visita il sito web qui per scoprire come ottenere esposizione al token nativo se sei interessato a scommettere sul potenziale aumento del prezzo in futuro.

Cos’altro potrebbe aiutare a far crescere $CHANCER?

Copy link to section

Infine, Chancer.com potrebbe trarre vantaggio dai venti favorevoli che probabilmente aiuteranno a espandere lo spazio delle criptovalute in generale. Statista: la piattaforma di raccolta e visualizzazione dei dati prevede attualmente che il mercato delle criptovalute crescerà di un enorme 70% fino al 2027.

Nel breve termine, la Securities & Exchange Commission degli Stati Uniti deve ancora dare il via libera a un ETF Spot Bitcoin per il quale un gruppo di gestori patrimoniali, tra cui BlackRock, hanno presentato domanda negli ultimi mesi. Si prevede che un tale fondo quotato in borsa aumenterà materialmente l’interesse istituzionale per la criptovaluta.

Infine, l’inflazione è scesa drasticamente dal picco di oltre il 9,0% dello scorso anno al 3,0% circa del mese scorso. Ciò significa che la Federal Reserve potrebbe essere ormai vicina alla fine dei suoi cicli di rialzo dei tassi e alla fine passerà a tagliare i tassi.

Ciò è significativo perché i tassi più bassi tendono ad invitare l’interesse per scommesse più rischiose come le criptovalute che includono $CHANCER. Per ulteriori informazioni sulla prevendita di Chancer, visitare il sito web del progetto qui.

Save