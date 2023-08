FTX vende, punta e protegge i suoi asset crittografici: sceglie Galaxy come consulente

Secondo i documenti del tribunale depositati mercoledì sera, l’exchange di criptovalute in bancarotta FTX sta cercando di assumere Galaxy di Mike Novogratz come consulente per aiutarlo a vendere, puntare e coprire le sue ingenti partecipazioni in criptovalute.

FTX, crollata nel novembre dello scorso anno, vuole pagare i creditori in denaro fiat (dollari USA) anziché in Bitcoin (BTC) o Ether (ETH), ma spera che un trading prudente impedisca il valore dei suoi quasi 3 miliardi di dollari. nelle partecipazioni in criptovalute dall’essere influenzate negativamente.

FTX spera di aumentare la sua partecipazione in criptovalute

Al fine di aumentare le azioni che può dare ai creditori che stanno ancora aspettando la restituzione dei loro soldi, FTX scommette sull’aumento della sua partecipazione in criptovalute guadagnando interessi sulla sua pila di criptovalute.

L’exchange di criptovalute, attualmente guidato dall’esperto di ristrutturazione John J. Ray III, teme che la vendita di tutto in una volta possa far scendere il prezzo, avvantaggiando i venditori allo scoperto e altri partecipanti al mercato. Per determinare il modo più efficace per evitarlo, ad esempio limitando le vendite settimanali, ci si rivolge a specialisti di mercato come Galaxy di Mike Novogratz.

La dichiarazione degli avvocati di FTX afferma che “La copertura di bitcoin ed etere consentirà ai debitori [FTX] di limitare il potenziale rischio di ribasso prima della vendita di tale bitcoin o etere. Il picchettamento di alcune risorse digitali… andrà a vantaggio delle proprietà – e, in ultima analisi, dei creditori – generando rendimenti a basso rischio sulle loro risorse digitali altrimenti inattive”.

Riferendosi a parte del conglomerato crittografico di Mike Novogratz, la dichiarazione del tribunale afferma:

“Galaxy Asset Management ha una vasta esperienza in aree rilevanti per la gestione e il trading di risorse digitali, anche per quanto riguarda i tipi di transazioni e gli obiettivi di investimento contemplati.”

La nuova dichiarazione del tribunale ha anche dettagliato il conflitto di interessi visto che Galaxy Digital (GLXY), un altro impero di Mike Novogratz, aveva decine di milioni trattenuti in FTX nel momento in cui l’exchange di criptovalute ha dichiarato bancarotta.

