Robinhood aggiunge Bitcoin e Dogecoin al portafoglio web3

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Robinhood ha aggiunto il supporto per le reti Bitcoin e Dogecoin al suo portafoglio Web3 di autocustodia, consentendo agli utenti delle due blockchain di custodire, inviare e ricevere criptovalute tramite l’app portafoglio.

Un annuncio pubblicato mercoledì dalla società ha rilevato che Robinhood Wallet ora supporta sei reti blockchain in Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Polygon, Arbitrum e Optimism.

Johann Kerbrat, direttore generale di Robinhood Crypto, ha dichiarato:

“Finora siamo stati davvero incoraggiati dall’adozione e siamo entusiasti di continuare a costruire per i nostri clienti in tutto il mondo mentre offriamo nuove funzionalità ed espandiamo il supporto per nuove reti e token.”

Il portafoglio multi-catena inizialmente supportava Polygon, con i clienti che utilizzavano iOS accedendo ai suoi servizi da settembre 2022. La piattaforma ha aggiunto Ethereum e i due layer-2 e oggi ha annunciato l’estensione sia a Bitcoin che a Dogecoin.

Accesso agli swap Ethereum in-app

Copy link to section

Oggi è stato rivelato anche il supporto in-app per gli scambi di Ethereum, che secondo la società è già stato implementato per utenti selezionati. La funzione includerà più di 200 token e sarà abilitata per tutti gli utenti di Robinhood Wallet nelle prossime settimane.

“A differenza di altri portafogli, gli utenti possono effettuare scambi senza detenere Ethereum e le commissioni di rete vengono automaticamente detratte dai token che già detengono, rendendo più semplice per tutti iniziare e utilizzare la DeFi”, ha scritto Robinhood nel post sul blog.

L’annuncio di oggi segue la presentazione da parte della società di una rampa fiat che consente agli utenti statunitensi idonei di accedere ad acquisti e trasferimenti diretti di criptovalute tramite Robinhood Connect. C’è anche un browser Web3 che consente agli utenti di interagire con le dApp direttamente dalla propria app portafoglio.

Attualmente, Robinhood Wallet supporta gli utenti iOS, ma la società prevede di estendere la disponibilità agli utenti Android entro la fine dell’anno.

Save

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.