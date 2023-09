Il più grande scambio del 2023 che continua a dare

Il mercato valutario è noto per la sua crescente incertezza e per i movimenti di mercato non correlati. In altre parole, è il primo mercato a reagire alle notizie e agli eventi che accadono nel mondo e, spesso, lo fa così velocemente da cogliere di sorpresa la maggior parte dei trader.

Ma a volte, le condizioni di tendenza possono durare anche nel mercato valutario. Ad esempio, la rottura rialzista dell’EUR/JPY avvenuta all’inizio di quest’anno e la tendenza che ne è seguita.

Il breakout rialzista dell’EUR/JPY è iniziato nel 2023

Copy link to section

La coppia EUR/JPY ha iniziato il 2023 a 138 e ora viene scambiata sopra 158. Si tratta di un sorprendente movimento di 20 grandi cifre (ovvero, una grande cifra equivale a 100 punti pip) sotto tutti i punti di vista.

Rally così forti si verificano quando i partecipanti al mercato vengono colti di sorpresa. In questo caso, non è stata solo la forza del cambio USD/JPY ma anche la resilienza dell’euro a spingere la coppia incrociata al rialzo.

Inoltre, guardando al quadro tecnico, c’è spazio per ulteriori progressi.

Una correzione in corso favorisce un maggiore rialzo per l’EUR/JPY

Copy link to section

È necessario guardare al quadro più ampio per capire pienamente cosa succede con il cross EUR/JPY. Più precisamente, il rally partito dai minimi del 2020 è solo l’inizio di un movimento ancora ampio.

Vale la pena ricordare che nel 2020 il cross EUR/JPY è stato scambiato sotto 116 prima di rimbalzare. Pertanto, in soli tre anni, il mercato è salito a oltre 158.

Ma c’è spazio per qualcosa di più, come indicato dalla correzione in corso di seguito.

Una correzione in corso in un mercato in rialzo significa che la seconda ondata termina al di sopra del punto finale della prima ondata. Le correzioni in corso sono spesso complesse. In questo caso, la struttura abcxabcde in blu mostra la correzione corrente come una doppia combinazione che completa la 2a onda.

Il breakout rialzista menzionato all’inizio di questo articolo è avvenuto nel 2023, quando il cambio EUR/JPY ha superato la linea di tendenza bd. Quel movimento segnò l’inizio della terza ondata in nero, quella che dovrebbe superare di gran lunga tutte le mosse precedenti – sia in distanza percorsa che in velocità.

Cosa verrà dopo per la coppia EUR/JPY?

Copy link to section

Più recentemente, l’EUR/JPY è rimbalzato dal supporto dinamico dato dal bordo superiore del canale ascendente. È della massima importanza che il mercato si mantenga al di sopra del canale poiché questo è un requisito per l’azione dei prezzi a seguito di una correzione in corso.

In breve, il rally dell’EUR/JPY non si è concluso: è appena iniziato nel 2023.

Save