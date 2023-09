Previsioni per il prezzo USD/HUF: è improbabile che tassi di interesse più elevati aiutino il fiorino ungherese

L’Europa ha un bambino malato al centro di sé: l’Ungheria. Pur non essendo membro della zona euro, l’Ungheria fa parte dell’Unione Europea. Ha un’economia piccola rispetto ad altri paesi della zona, ma ha anche una posizione geografica strategica nell’Europa centrale e orientale.

Nel 2023 il Paese si trova a fronteggiare un’elevata inflazione e una bassa crescita economica. La sua economia ha registrato risultati mediocri, come testimoniano quattro trimestri consecutivi di crescita economica negativa.

Oltre ad avere un’economia in recessione tecnica, l’Ungheria deve combattere anche un’elevata inflazione. L’inflazione locale è molto più alta che in altri paesi europei, attualmente al 17,6%.

Poiché è ben al di sopra dell’obiettivo del 3% della Banca nazionale ungherese e molto più alto della fascia di tolleranza, la banca centrale ha aumentato il tasso base bancario in modo spettacolare. Il tasso base ha raggiunto il 13%, in aumento rispetto allo 0,6% di luglio 2020.

Da allora, la Banca nazionale ungherese ha aumentato il tasso di base ad ogni riunione. Più l’inflazione aumentava, più aumentava.

Forse è per questo che il fiorino ungherese ha guadagnato terreno rispetto al dollaro. Lo scorso ottobre, il tasso di cambio USD/HUF ha raggiunto il picco di 450, poiché gli investitori erano entusiasti dei tassi di interesse più elevati.

Ma il mix di scarsa crescita economica ed elevata inflazione richiede cautela. E se l’Ungheria diventasse l’Argentina d’Europa?

USD/HUF è rimbalzato dai minimi del 2023

Tassi di interesse più elevati non sempre funzionano per sostenere una valuta. Esistono molti esempi nel mondo di paesi che hanno alzato i tassi in modo aggressivo per fermare l’inflazione e hanno fallito. L’Argentina è solo un esempio.

A meno che le famiglie e le imprese non credano davvero che la banca centrale avrà successo, le aspettative di inflazione rimarranno disancorate. Il risultato è una banca centrale che insegue un’inflazione più elevata con tassi di interesse più elevati.

USD/HUF ha trovato supporto nell’area 340 dove ha formato un pattern testa e spalle invertito. Un movimento al di sopra dell’area cruciale vista a 380 spingerebbe ulteriormente i venditori allo scoperto nonostante gli alti tassi di interesse.

In sintesi, il fiorino ungherese dovrebbe restare sotto pressione nel caso in cui il cambio USD/HUF risalisse sopra i 380. La combinazione di inflazione elevata e scarsa crescita economica è sufficiente a tenere gli investitori lontani dal fiorino.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.