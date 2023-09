Previsioni per il mercato delle criptovalute: Chancer è un’opportunità?

La maggior parte delle altcoin ha registrato notevoli cali la scorsa settimana, scendendo insieme a Bitcoin sulla scia del ritardo di tutti gli ETF spot da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Mentre le prospettive di prezzo per alcune monete e token suggeriscono un futuro nero, gli analisti ritengono che potrebbe esserci un’opportunità di buy-the-dip. Cosa significa per il prezzo di Chancer? Ecco uno sguardo a cosa dicono gli esperti di mercato e perché questa potrebbe essere la prossima gemma crypto.

Altcoin nella “zona di opportunità”

Il prezzo della maggior parte delle prime 50 altcoin è negativo nel quadro temporale settimanale, anche se molti segnalano un potenziale recupero a breve termine. Anche se i rimbalzi potrebbero non vedere gli acquirenti recuperare i massimi locali visti in agosto, i dati on-chain suggeriscono che i prezzi si aggirano all’interno di una regione soprannominata “la zona delle opportunità”.

Secondo Santiment, il panorama generale del mercato suggeriscono che la maggior parte delle criptovalute sono ampiamente sottoacquisite secondo il rapporto MVRV Opportunity & Danger Zone Divergence.

Con le altcoin per lo più sottovalutate dopo le recenti svendite, i trader vedono un’opportunità in token come DODO, GALA, MAGIC e MASK. È una prospettiva testimoniata anche nel mercato di prevendita in cui Chancer sta attirando nuovo capitale dopo una pausa innescata dai forti cali che hanno portato BTC a meno di 26.000 dollari ed Ethereum sotto 16.000 dollari.

🫣 #Altcoins have shown some mild signs of life thus far this week, but certainly not enough to make up for big trader losses that have accumulated since June. With that said, many are seeing historic opportunities to rise, such as $DODO, $GALA, $MAGIC, $MASK, and $SRM. pic.twitter.com/pXw43vCRmt — Santiment (@santimentfeed) September 6, 2023

Cosa rende unico Chancer?

L’attrattiva di Chancer per gli investitori dipende dal potenziale del progetto di rivoluzionare l’intero settore delle scommesse online, un mercato da 80 miliardi di dollari pronto per una crescita importante. Utilizzando la tecnologia blockchain, Chancer ha il vantaggio di fornire un mercato di previsioni decentralizzato e trasparente.

A differenza delle piattaforme di scommesse tradizionali, la nuova piattaforma basata su blockchain vanterà un modello peer-to-peer (P2P) che mette il controllo sulle scommesse e sui pagamenti nelle mani degli utenti, non del bookmaker centrale.

Su Chancer, chiunque può creare una scommessa, invitare gli amici per aumentare la vincita e guadagnare da essa. Non importa di che tipo di evento si tratti, fintanto che ha un risultato su cui le persone possono scommettere, dagli eventi sportivi più importanti come la Premier League, gli US Open e la Coppa del Mondo a quelli locali come i giochi scolastici, le elezioni locali e così via.

Il token $CHANCER nativo consente altri vantaggi come i premi di staking, aumentando il fascino dell’acquisto dei token durante la prevendita. Chancer lancerà la sua piattaforma di scommesse P2P nel 2024, con l’intenzione di passare a una DAO come parte della tabella di marcia. Tra le proiezioni di crescita del mercato globale delle scommesse e del gioco d’azzardo, gli investitori che cercano di posizionarsi in anticipo hanno acquistato $CHANCER per un valore di oltre 1,7 milioni di dollari.

Previsione del prezzo di Chancer

Gli investitori sapranno che le condizioni di mercato e altri fattori prevalenti potrebbero dettare il sentiment e quindi la performance futura di $CHANCER. Un mercato negativo potrebbe ostacolare i prezzi, come si è visto negli ultimi mesi.

Ma quali potrebbero essere alcuni dei fattori positivi del prezzo di Chancer?

La quotazione sui principali exchange di criptovalute e l’adozione diffusa del modello di scommesse P2P in tutto il mondo sono fondamentali. Per il primo, la traiettoria sembra essere già in atto dopo che l’exchange di criptovalute BitMart ha annunciato il supporto per il token. Le previsioni sui prezzi a breve termine per $CHANCER includerebbero quindi un potenziale picco a 0,5$ e 1$ nel prossimo ciclo rialzista.

I fattori positivi in questo caso potrebbero essere il già citato lancio della mainnet evidenziato nella tabella di marcia per il primo trimestre del 2024 e il previsto mercato rialzista alimentato dall’adozione delle criptovalute innescato dalla possibile approvazione degli attesissimi ETF spot.

Attualmente, il prezzo del token di Chancer è destinato ad aumentare durante la prevendita. Ciò include dagli attuali 0,011$ a 0,012$ quando la vendita di $CHANCER passa alla fase tre, e nelle fasi successive fino all’ultima fase di prevendita quando il prezzo sarà a 0,021$.

Dato che gli investitori vedono un’opportunità in un mercato ampiamente sottovalutato, questa stessa immagine applicata all’approccio rivoluzionario di Chancer alle scommesse significa che è un token che molti investitori prenderebbero in considerazione per i loro portafogli.

Per chiunque sia interessato a Chancer, un buon punto di partenza sarebbe la pagina di prevendita ufficiale del progetto.

