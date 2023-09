Se ciò accadesse, il prezzo delle azioni Zalando potrebbe crollare a 20 euro

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il prezzo delle azioni Zalando (ETR: ZAL) ha registrato una forte caduta libera poiché la crescita rallenta e la domanda per le azioni diminuisce. Mercoledì il titolo è sceso a 24,60 euro, circa il 77% al di sotto del livello più alto di giugno 2021. Quest’anno è sceso di oltre il 24%, diventando così il secondo componente dell’indice DAX con la peggiore performance quest’anno dopo Siemens Energy.

Permangono le preoccupazioni sulla crescita

Zalando è un’azienda leader che fornisce soluzioni e-commerce per la moda e lo stile di vita. Come altre aziende simili come Asos e Boohoo, gli affari di Zalando hanno raggiunto il picco durante la pandemia di Covid-19 mentre le persone facevano acquisti online.

I risultati più recenti di Zalando hanno mostrato che la sua attività stava rallentando. I suoi ricavi sono diminuiti del 2,5% nel secondo trimestre a 2,5 miliardi di euro, mentre il volume lordo delle merci (GMV) è sceso dell’1,8% a 3,71 miliardi di euro.

Ulteriori dati mostrano che il numero di clienti attivi di Zalando è passato da 49,3 milioni nel secondo trimestre del 2022 a 50,5 milioni nel secondo trimestre del 2023. Anche la dimensione media degli ordini è leggermente aumentata a 293,3 €. Nel complesso, l’EBIT è aumentato del 42,2% a 86,8 milioni di euro, mentre l’utile è salito a 56,6 milioni di euro. Nella prima metà dell’anno l’utile netto di Zalando è stato di 18,2 milioni di euro.

La più grande preoccupazione per Zalando è che la sua attività sta rallentando poiché le economie tedesca ed europea si trovano ad affrontare numerosi ostacoli. I dati economici più recenti hanno mostrato che l’economia tedesca si è contratta nei primi due trimestri dell’anno. Anche la fiducia dei consumatori si è attenuata negli ultimi mesi.

Pertanto, il calo delle vendite significa che Zalando non dovrebbe essere considerata un’azienda in crescita. E nonostante il calo delle azioni, la società è ancora sopravvalutata. Innanzitutto, Zalando ha una capitalizzazione di mercato di oltre 6 miliardi di euro, una cifra più elevata poiché l’EBIT rettificato della società è sceso a 184,6 milioni di euro nel 2022.

Analisi della quotazione delle azioni Zalando

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Zalando ha avuto una forte tendenza ribassista negli ultimi mesi. Rimane al di sotto della linea di tendenza discendente mostrata in rosso. Questa linea di tendenza collega i livelli più alti dal 7 marzo. Il titolo è sceso al di sotto della media mobile a 50 e 25 giorni. Ha inoltre testato nuovamente la linea di tendenza ascendente che collega lo swing più basso da settembre dello scorso anno.

Pertanto, le prospettive per Zalando sono ancora ribassiste, con il livello successivo da tenere d’occhio che è il livello psicologico di 20€. Questa visione sarà confermata se trasformerà il supporto a 23,87 € (minimo 7 luglio) in una resistenza. Lo scenario alternativo è quello in cui le azioni si riprendono e riprovano la linea di tendenza superiore a 28€.

