Previsioni del prezzo di Pepe coin, Dogecoin, Shiba Memu

Il mercato delle meme coin, un tempo vivace, si sta riprendendo da una significativa pressione di vendita che ha portato monete popolari come Dogecoin e PEPE ai prezzi più bassi degli ultimi mesi. Al momento della stesura di questo articolo, ad esempio, Pepe Coin è sceso del 15% in una settimana mentre Dogecoin è sceso di circa il 2%. Tuttavia, sebbene le meme coin popolari siano cadute, una nuova meme coin chiamata Shiba Memu, che sfrutta l’intelligenza artificiale per commercializzarsi, sta attirando frotte di investitori in criptovalute. La prevendita di Shiba Memu, attualmente in corso, ha già raggiunto i 2,85 milioni di dollari in meno di due mesi dal suo inizio, dimostrando quanto gli investitori siano fiduciosi riguardo al progetto della meme coin.

È interessante notare che il prezzo di SHMU, il token nativo di Shiba Memu, cambia al rialzo ogni poche ore, qualcosa che molto probabilmente è la proposta più importante per gli investitori.

Previsione del prezzo di Pepe Coin

Il trend di Pepe Coin ha subito una flessione dopo l’iniziale aumento esplosivo dei prezzi successivo al lancio di aprile. Nell’ultimo mese, Pepe Coin ha perso più del 50% dei suoi guadagni precedenti e, solo negli ultimi sette giorni, ha visto un calo di quasi il 15% del suo prezzo.

Molti sospettano che uno scandalo che ha coinvolto il suo team di sviluppo sia il motivo principale di questo calo dei prezzi. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare, grazie alle prospettive positive nel mercato più ampio, soprattutto con l’anticipazione dell’approvazione dell’ETF Bitcoin, che potrebbe innescare un’altra fase rialzista.

Inoltre, c’è un barlume di speranza per PEPE oggi poiché registra un leggero rialzo, scambiato a 0,000000675$, con un modesto aumento del prezzo dell’1% a partire dalle 8:50 EST del 14 settembre.

Il mercato di Pepe Coin è stato a lungo dominato da un sentiment ribassista, poiché il token ha continuato il suo declino nelle ultime settimane. In particolare, un tweet di Lookonchain dell’11 settembre 2023 ha evidenziato un cambiamento significativo nel sentiment degli investitori allontanandosi da PEPE.

Sebbene il prezzo di PEPE sia influenzato dall’andamento generale del mercato, la sua incapacità di spostarsi su una traiettoria rialzista è anche legata agli scandali dell’ecosistema, che provocano vendite diffuse tra i possessori di token. Nelle ultime 24 ore, il volume degli scambi di PEPE è crollato del 32%, indicando un sostanziale calo dell’attività di scambio.

Questo potrebbe essere determinato da due motivi: o gli acquirenti sono riluttanti a comprare più token, oppure i venditori hanno temporaneamente sospeso le loro attività di vendita in attesa della prossima mossa del mercato. In entrambi i casi, la seguente analisi tecnica suggerisce che PEPE potrebbe ancora vedere un’inversione rialzista nei giorni a venire.

PEPE: pressione di vendita in diminuzione

La pressione di vendita nel mercato PEPE sembra diminuire, poiché i movimenti dei prezzi del token sono rimasti relativamente stabili negli ultimi tre giorni dopo un prolungato trend al ribasso. Sebbene questo modello non preveda in modo definitivo la prossima mossa del PEPE, alcuni indicatori suggeriscono che un’inversione rialzista potrebbe essere all’orizzonte.

Il Relative Strength Index (RSI) è pari a 25, segnalando che PEPE è in territorio ipervenduto. Questa posizione attuale rappresenta un punto di ingresso allettante per coloro che sono interessati ad acquistare durante il calo in preparazione di un potenziale rally.

Pertanto, se più investitori cogliessero questo livello di prezzo come un’opportunità, PEPE potrebbe subire una pressione al rialzo, ponendo le basi per ulteriori guadagni nei giorni a venire. Inoltre, anche la linea MACD mostra segni di tentativo di superare la linea del segnale, indicando il potenziale per gli acquirenti di riprendere il controllo del mercato.

Dogecoin testa nuovamente la sua zona di domanda vicino a 0,5500$

Il prezzo di Dogecoin è attualmente intrappolato in un trend al ribasso, erodendo i guadagni precedenti e perdendo lo slancio iniziale acquisito. Ha dovuto affrontare un rifiuto vicino alla trend line intorno a 0,08300$, che ha comportato una graduale perdita di valore nelle ultime sessioni. Nonostante i tentativi da parte degli acquirenti di organizzare un pullback, la forte pressione di vendita ha impedito qualsiasi guadagno sostanziale, mantenendo la fascia di prezzo inferiore a 0,07000$.

Inoltre, l’analisi del grafico rivela la rottura di un modello a triangolo simmetrico, con DOGE scambiato al di sotto delle medie mobili chiave, segnalando una prospettiva più debole per le sessioni future. Se il prezzo riesce a mantenersi vicino a 0,06150$, potrebbe esserci un breve rally di copertura verso 0,07000$. Tuttavia, una rottura al ribasso potrebbe portare a un nuovo test del supporto immediato a 0,06000$.

Il prezzo di Dogecoin sta attualmente testando una linea di tendenza e mantenendo il supporto intorno a 0,06100$. L’azione dei prezzi suggerisce un accumulo di posizioni corte e suggerisce un modello grafico volatile, con la probabilità di ulteriore pressione di vendita nelle prossime sessioni.

All’ultimo aggiornamento, DOGE viene scambiato a 0,06154$, mostrando un lieve guadagno intraday dello 0,15%, indicando una posizione neutrale nei grafici. Il volume degli scambi è aumentato del 2,67% a 238,05 milioni di dollari. Gli analisti mantengono un rating neutrale, anticipando la continua volatilità nelle prossime sessioni.

Sui grafici giornalieri, DOGE viene scambiato al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni, riflettendo un modello grafico ribassista. La struttura del grafico suggerisce una traiettoria ribassista, con le recenti pressioni di vendita che hanno fatto scivolare DOGE al di sotto del livello di Fibonacci del 38,2%. Si sta avvicinando alla banda di Bollinger inferiore, indicando la dominanza dei venditori e il potenziale per ulteriori diminuzioni nelle prossime sessioni.

La struttura del grafico indica un potenziale ulteriore calo verso la zona di domanda vicino a 0,05500$ nella prossima sessione. Il Relative Strength Index (RSI) mostra una lettura quasi neutrale con una divergenza ribassista, indicando potenziali ulteriori cali. Nel frattempo, l’indicatore MACD ha mostrato un crossover rialzista e barre verdi sull’istogramma, suggerendo una prospettiva neutrale sui grafici.

