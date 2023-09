Citigroup lancia il servizio di token digitali per i clienti istituzionali

Citigroup ha lanciato un nuovo servizio token in quella che è l’ultima impresa della banca nello spazio delle risorse digitali.

Citi Token Services è un servizio di gestione della liquidità e finanza commerciale basato su blockchain e contratti intelligenti per clienti istituzionali.

Secondo i dettagli condivisi in un comunicato stampa, il servizio fornirà una soluzione che converte i depositi dei clienti in token digitali, consentendo il trasferimento immediato di fondi in tutto il mondo. Citi fa affidamento su una blockchain privata interna per il servizio e ai clienti non sarà richiesto di impostare portafogli digitali. La soluzione sarà piuttosto collegata ai sistemi esistenti della banca.

Transazioni bancarie in tempo reale per i clienti

L’integrazione dei depositi tokenizzati vedrà i clienti del gestore patrimoniale da 1,72 trilioni di dollari beneficiare di una soluzione di finanza commerciale automatizzata che offre pagamenti transfrontalieri e liquidità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Citi Token Services è un’unità del dipartimento Treasury and Trade Solutions (TTS) del gigante dell’investment banking.

Shahmir Khaliq, responsabile globale dei servizi di Citigroup, ha dichiarato in una nota:

“Lo sviluppo di Citi Token Services fa parte del nostro percorso volto a fornire ai nostri clienti istituzionali servizi bancari per transazioni di prossima generazione, sempre attivi e in tempo reale. Questo sviluppo va di pari passo con il nostro lavoro leader del settore sulla rete di responsabilità regolamentata per creare soluzioni di asset digitali interoperabili su base multi-banca”.

Secondo il comunicato stampa, Citi Token Services nasce dopo una collaborazione tra la società, un’autorità del canale e il principale fornitore di carichi marittimi Maersk. L’idea è quella di portare transazioni più veloci basate su blockchain nell’ecosistema della finanza commerciale. Con la piattaforma, i clienti potranno accedere ai pagamenti istantanei, migliorando notevolmente i ritardi di regolamento che caratterizzano i trasferimenti transfrontalieri preesistenti.

L’ultima soluzione di Citigroup fa seguito alla partecipazione dell’azienda ad un programma pilota che ha coinvolto la Federal Reserve Bank di New York e diverse banche globali. La prova del concetto della “Regulated Liability Network” ha visto le principali banche lanciare depositi tokenizzati regolati attraverso la banca centrale.

Nel giugno 2022, Citi ha annunciato una partnership con Metaco con l’obiettivo di sviluppare una soluzione di custodia di asset digitali per clienti istituzionali. Nel giugno di quest’anno, la società blockchain Ripple ha acquisito Metaco per 250 milioni di dollari, spingendo Citi a riconsiderare la sua collaborazione con il fornitore di servizi di custodia.

