Mancano sette mesi al dimezzamento del Bitcoin, ma è un dato rialzista?

Mentre chiudiamo la pagina sull’estate e entriamo nel quarto trimestre, c’è qualcosa che diventa sempre più vicino all’orizzonte: l’halving di Bitcoin. La quarta iterazione del tanto discusso taglio dell’offerta di Bitcoin avrà luogo nell’aprile 2024.

Cos’è il dimezzamento?

Copy link to section

L’halving vedrà il sussidio del blocco dimezzato, da 6,25 a 3,125 Bitcoin. Il sussidio del blocco è parte integrante della struttura di incentivi attorno a Bitcoin e i minatori fanno affidamento su di esso per essere pagati per il loro “volontariato” nel mantenimento della blockchain. È preprogrammato per dividersi a metà ogni 210.000 blocchi, che coincide all’incirca con intervalli di quattro anni.

In questo modo, il tasso di inflazione del Bitcoin verrà dimezzato, proprio come è avvenuto in passato, con il primo, il secondo e il terzo halving che avranno luogo rispettivamente nel 2012, 2014 e 2020.

Un altro modo di vedere la situazione è che l’offerta di nuovi Bitcoin sul mercato diminuisce a intervalli ogni quattro anni. Con una fornitura limitata di 21 milioni di Bitcoin, il dimezzamento finale avverrà nel 2140, quando il sussidio scenderà a zero e le sole commissioni di transazione sosterranno la rete.

Save

Ciò significa che, nonostante il lancio di Bitcoin solo 15 anni fa, e che manchino ancora 117 anni prima che venga raggiunto il limite finale di offerta, la stragrande maggioranza dei Bitcoin che saranno mai esistenti sono già in circolazione. 93%, per la precisione.

È rialzista per Bitcoin?

Copy link to section

Probabilmente uno degli argomenti più discussi nel settore delle criptovalute è l’effetto degli halving di Bitcoin sul prezzo. Ciò non sorprende per due ragioni. Il primo è che, come ci insegna l’economia 101, il prezzo equivale alla domanda e all’offerta; se l’offerta diminuisce, il prezzo dovrebbe aumentare.

Il secondo motivo è il grafico seguente. Per i precedenti halving, il prezzo di Bitcoin è aumentato rapidamente ogni volta (notare la scala logaritmica).

Tuttavia, ci sono ragioni per essere prudenti qui. Abbiamo menzionato l’economia 101 in precedenza, ma ora è il momento di passare alla statistica 101. Bitcoin ha subito solo tre halving, una dimensione del campione troppo piccola per trarre conclusioni concrete.

A rafforzare questa nozione è che, in verità, la dimensione del campione potrebbe essere ancora più piccola. Il primo halving è avvenuto nel 2012, quando Bitcoin era ancora una quantità sconosciuta al di fuori degli angoli di nicchia di Internet. Anche il secondo halving, avvenuto nel 2016, ha visto Bitcoin essere scambiato con una liquidità molto bassa.

Negli ultimi anni, il mercato delle criptovalute si è completamente trasformato, con l’emergere di questa asset class dall’ombra al mainstream. Questo deve essere tenuto presente quando si attinge alle tendenze degli anni passati. Le performance passate non garantiscono mai risultati futuri, ma questo è particolarmente vero quando si parla di Bitcoin, che è entrato in scena più velocemente di qualsiasi asset precedente.

Anche il dimezzamento del 2020, forse il primo in cui Bitcoin poteva essere considerato un’autentica asset class, ha avuto luogo durante il cigno nero di tutti i cigni neri, una pandemia globale di portata senza precedenti nell’era moderna. Si è svolto nel mezzo di un’abbondanza di stampa di denaro e di aumenti aggressivi del prezzo degli asset rischiosi su tutta la linea.

Questo ci porta direttamente al punto successivo. Forse il motivo principale per cui si dovrebbe prestare attenzione nel valutare l’effetto degli halving di Bitcoin è che questi tagli all’offerta hanno coinciso molto bene con i cicli di liquidità globali.

Il prossimo grafico di Fidelity lo dimostra bene. Come possiamo essere certi che siano gli halving a influenzare il prezzo di Bitcoin quando si allineano così bene con i cicli di liquidità? È solo una felice coincidenza?

Save

Abbiamo sottolineato un punto simile quando si parlava di “superciclo” durante la pandemia. Non dobbiamo dimenticare che Bitcoin è stato lanciato solo nel 2009, con il blocco Genesis estratto due mesi prima che il mercato azionario toccasse il fondo nel marzo dello stesso anno.

Successivamente si è verificato un mercato rialzista di portata e longevità storiche, con tassi di interesse vicini allo zero e un ambiente perfetto per gli asset rischiosi. Bitcoin non aveva mai sperimentato prima un mercato ribassista nell’economia più ampia, il che significa che non avevamo idea di come sarebbe stato scambiato quando sarebbe arrivato quel giorno. Nel 2022 lo abbiamo scoperto.

Tutto questo non vuol dire che gli halving di Bitcoin non abbiano alcun effetto sul prezzo del Bitcoin. Il limite di offerta e il programma predeterminato per il rilascio di nuovi Bitcoin sono vitali per i fondamenti di Bitcoin. È ciò che permette di analizzarlo attraverso un quadro macroeconomico, rispetto all’oro, e ciò che lo rende così intrigante da studiare.

Potrebbe essere una coincidenza che gli halving si siano allineati ai cicli di liquidità globale. Il punto è che, poiché non avevamo informazioni su come si sarebbe comportato Bitcoin in un ambiente monetario ristretto prima degli ultimi diciotto mesi, semplicemente non ne abbiamo la certezza.

Il rilascio di nuova offerta è ancora in fase di riduzione e, anche se alcuni potrebbero sostenere che sia stato scontato, si tratta in realtà di un asset nuovo come non ne abbiamo mai visti prima, e quindi non possiamo discutere con certezza neanche questo punto.

Questo è semplicemente un avvertimento sul fatto che, a partire dall’anno 2023, non disponiamo di informazioni sufficienti per concludere in un modo o nell’altro se gli halving determineranno un aumento dei prezzi. Dopotutto, le persone, e quindi i mercati, possono essere emotivi.

Ma il tempo lo dirà.

Save