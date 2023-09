La Disney investirà 60 miliardi di dollari in parchi e crociere

Walt Disney Co (NYSE: DIS) è al centro dell’attenzione questa mattina dopo aver rivelato piani di aumento massiccio degli investimenti in parchi e crociere.

Quanto investirà la Disney in parchi e crociere

Copy link to section

Il conglomerato dell’intrattenimento prevede ora di spendere circa 60 miliardi di dollari in tale attività nei prossimi dieci anni, secondo la dichiarazione depositata martedì presso la Securities & Exchange Commission.

[Disney] sta sviluppando piani per accelerare gli investimenti nell’espansione e nel potenziamento dei parchi nazionali e internazionali e della capacità delle compagnie di crociera, [e] dando priorità ai progetti che si prevede genereranno forti rendimenti.

Parchi e crociere hanno generato entrate per 8,3 miliardi di dollari per Walt Disney Co nel suo terzo trimestre finanziario, in crescita del 13% su base annua, come riportato qui da Invezz.

Le sue azioni sono attualmente in calo di quasi il 30% rispetto al massimo da inizio anno registrato all’inizio di febbraio.

Save

Ulteriori aggiornamenti sono attesi durante l’Investor Day della Disney

Copy link to section

Prima dell’annuncio di oggi, la Disney aveva in programma di investire circa 30 miliardi di dollari solo nel business dei parchi e delle crociere.

La società di mass media offrirà più colore sui suoi maggiori investimenti in quel segmento durante l’Investor Day previsto per martedì successivo. Il suo documento alla SEC recita inoltre:

Riteniamo che le condizioni finanziarie [della Disney] siano solide [con] risorse adeguate per finanziare le esigenze operative in corso, gli obblighi contrattuali, le prossime scadenze del debito e le future spese in conto capitale.

La notizia arriva più di un mese dopo che Disney ha collaborato con Penn Entertainment Inc per rilanciare il suo Barstool Sportsbook come ESPN Bet (scopri di più). Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sulle sue azioni.

Save