Chiudi gli occhi e torna per un momento all’aprile del 2023: sembra che si stia scatenando l’inferno nel settore delle criptovalute e i suoi investitori si stanno affrettando per proteggere i loro soldi duramente guadagnati.

Ma c’è un gruppo tra loro con il sorriso più grande sul volto. Sotto sotto, ti dicevi che erano solo dei pecoroni quelli che investivano in PEPE, una meme coin che ha sfidato il trend più ampio e ha registrato un rally di oltre il 250%.

Ora apri gli occhi e torna alla realtà. La realtà è che hai perso l’occasione!

Ma evitiamo di infierire alla luce di quanto successo e concentriamoci invece sulla buona notizia che il mercato dei meme ha appena accolto un nuovo membro nella famiglia con un potenziale di enorme rialzo nei prossimi mesi.

Si chiama Memeinator. Sì, hai capito bene: praticamente come Terminator, solo più figo e con il potenziale per farti guadagnare soldi.

Una breve presentazione di Memeinator

Le meme coin possono sicuramente essere investimenti redditizi, ma sono anche soggette a ulteriori truffe, un problema che Memeinator vuole risolvere una volta per tutte.

Il progetto sfrutta la blockchain e l’intelligenza artificiale per scrutare internet e cercare una serie di monete deboli da divorare nella sua corsa per dominare lo spazio delle meme coin.

Ed ecco qualcosa su cui dovresti investire: IA.

Statista prevede che il mercato dell’intelligenza artificiale crescerà di circa dieci volte entro la fine di questo decennio – e questa crescita esplosiva probabilmente non andrà a vantaggio solo di giganti come Microsoft e Nvidia. Partecipanti come Memeinator potrebbero trarne vantaggio altrettanto.

Il lancio della prevendita di Memeinator è previsto per il 27 settembre. Per maggiori informazioni, puoi visitare il sito web qui.

La prevendita di Memeinator (MMTR) è proprio dietro l’angolo

Si prevede che Memeinator o “MMTR” costerà 0,01$ all’inizio della prevendita e 0,0485$ alla fine. Ciò si traduce in un ritorno sull’investimento del 132% che lascia a bocca aperta fin dall’inizio.

Una volta terminata la prevendita, il team dietro MMTR prevede di quotarlo sui principali exchange di criptovalute. Storicamente, la quotazione delle meme coin è servito come catalizzatore significativo per un ulteriore apprezzamento dei prezzi.

Alla fine, è tutta una questione di domanda. Maggiore è la domanda, maggiore è la probabilità di un rialzo continuo. A tal fine, vale la pena ricordare che Memeinator ha già attirato migliaia di iscrizioni – o in altre parole, il quadro della domanda sembra già piuttosto pieno di colori e il progetto ha piani di marketing e branding aggressivi per ampliare ulteriormente il suo pubblico.

Tieni presente che l’MMTR si trova proprio nel cuore del mercato delle monete meme, che non valeva nulla nel 2020, 20 miliardi di dollari nel 2022 e 36 miliardi di dollari il mese scorso. Questo è il tipo di rapida crescita da cui Memeinator è posizionata per trarre vantaggio.

Visita il sito web per ulteriori informazioni sul progetto che mira a distruggere le meme coin più deboli e, infine, a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1,0 miliardo di dollari.

MMTR è legato in qualche modo a Bitcoin?

Meme o no, MMTR è essenzialmente una criptovaluta, il che significa che potrebbe trarre vantaggio da un rialzo del Bitcoin nei prossimi mesi.

Questa potenziale correlazione rende il tutto ancora più interessante considerando che ci sono un sacco di venti favorevoli che potrebbero presto sbloccare il prossimo passo in BTC. All’inizio di questa settimana, l’analista di criptovaluta Trader Tardigrade ha affermato che la più grande criptovaluta del mondo è diretta a 46.000$, in aumento di un enorme 80% da qui.

Nonostante i continui capricci della Securities & Exchange Commission degli Stati Uniti, molti si aspettano che il regolatore alla fine dia il via libera a un ETF Spot Bitcoin. Anche Jay Clayton, il suo ex presidente, ha recentemente concordato in un’intervista che l’approvazione era inevitabile.

Ciò è significativo perché un fondo quotato in borsa probabilmente spingerà il capitale istituzionale nel Bitcoin, il che potrebbe esercitare una pressione al rialzo sul suo prezzo. E infine, c’è la Federal Reserve che è proprio sul punto di annunciare di aver finito con l’aumento dei tassi – un evento che, si spera, aumenterà l’interesse per gli asset più rischiosi come le criptovalute in generale e forse Memeinator in particolare.

Clicca qui se desideri approfondire Memeinator (MMTR).

