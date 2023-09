Shiba Memu potrebbe trarre vantaggio se la Fed interrompesse i suoi rialzi dei tassi

I prezzi delle criptovalute hanno registrato una ripresa negli ultimi mesi. Bitcoin, che è salito al massimo di 32.000 dollari a giugno, è sceso a circa 26.000 dollari, mentre la capitalizzazione di mercato totale di tutte le monete è scesa a 1,08 trilioni di dollari. Un senso di paura si è diffuso nel mercato, con l’indice di paura e avidità che è scivolato nella fear zone di 45.

Shiba Memu sta bene

Nonostante la situazione negativa e cupa, Shiba Memu, una nuova meme coin, sta andando bene. Gli sviluppatori hanno raccolto oltre 2,9 milioni di dollari nella vendita di token. Ciò la rende una delle vendite di token con le migliori prestazioni quest’anno da quando è andata avanti negli ultimi mesi. Puoi acquistare Shiba Memu qui.

Secondo il suo white paper, Shiba Memu è una criptovaluta che sfrutta alcuni dei più grandi temi del mercato. È progettato per essere uno dei principali attori nel settore delle meme coin, che ora vale miliardi di dollari. Il settore è ora dominato da artisti del calibro di Pepe, Shiba Inu e Dogecoin.

Shiba Memu mira anche a trarre vantaggio dai continui afflussi di intelligenza artificiale (IA). Molti analisti ritengono che la tecnologia dell’intelligenza artificiale sconvolgerà tutti i settori, inclusi giornalismo, marketing, automobile e produzione.

La tecnologia di Shiba Memu, su cui gli sviluppatori stanno lavorando ora, sfrutterà più tecnologie. Ad esempio, utilizzerà tecnologie come l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), l’analisi predittiva, la personalizzazione, l’analisi del sentiment e la personalizzazione di immagini e video. Utilizzerà questa tecnologia per sviluppare i propri contenuti di marketing.

Anche i possessori di Shiba Memu trarranno vantaggio dalla crescita dell’ecosistema. Ad esempio, guadagneranno denaro attraverso lo staking, che è un processo in cui le persone guadagnano semplicemente detenendo una criptovaluta. In alcuni casi, lo staking di criptovalute può far guadagnare agli investitori oltre il 10% in rendimenti annuali.

Ancora più importante, la vendita di token Shiba Memu è unica in quanto il prezzo del token aumenta ogni giorno. Al momento della stesura di questo articolo, Shiba Memu veniva venduto a 0,02800 USDT. Il prezzo salirà quindi a 0,028225 USDT nella sessione successiva. Ciò significa che gli acquirenti iniziali di SHMU hanno visto aumentare il prezzo del loro token anche prima della quotazione in borsa.

Decisione della Federal Reserve in vista

Un altro probabile catalizzatore per Shiba Memu è la Federal Reserve, che mercoledì renderà nota la sua decisione di politica monetaria. Questa decisione arriverà in un momento difficile per l’economia americana.

Ad esempio, i lavoratori UAW hanno fatto un grande sciopero, chiedendo salari più alti. Gli analisti ritengono che questo sciopero andrà avanti per alcune settimane, mettendo a dura prova l’economia americana. Ad esempio, gli analisti di RSM notano che un mese di scioperi danneggerebbe l’economia di circa lo 0,20%. Gli analisti della Bank of America prevedono inoltre un impatto sull’economia compreso tra lo 0,1% e lo 0,2%.

Allo stesso tempo, milioni di americani inizieranno a pagare i loro prestiti studenteschi alla fine di questo mese. La maggior parte di loro pagherà tra i 200 e i 300 dollari, arrivando a superare i 100 miliardi di dollari solo nel primo anno.

Inoltre, dati recenti hanno mostrato che il mercato del lavoro si sta indebolendo. Il tasso di disoccupazione è salito al 3,8% ad agosto, quando l’economia ha aggiunto 184.000 posti di lavoro. Inoltre, il Canale di Panama sta attraversando il più grande ingorgo stradale degli ultimi anni. Tutti questi fattori significano che la Fed potrebbe porre fine all’aumento dei tassi, il che è positivo per le criptovalute come Shiba Memu.

