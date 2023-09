L’India emerge come il secondo mercato di criptovalute più grande a livello globale nonostante le tasse elevate

Il rapporto di Chainalysis mostra che l’Asia centrale, meridionale e oceanica (CSAO) è tra i principali hub di criptovaluta al mondo. Nel frattempo, l’India è emersa come il secondo mercato di asset digitali per volume di transazioni.

L’India ha gestito transazioni crittografiche per un valore di circa 268,9 miliardi di dollari tra luglio 2022 e luglio 2023. Il paese è leader nel mercato delle criptovalute CSAO nonostante le elevate aliquote fiscali.

La crescente adozione delle criptovalute in India nonostante le tasse elevate

L’India assiste ad una crescente adozione delle criptovalute nonostante le tasse elevate, contrariamente alle tendenze mondiali. Il governo ha introdotto un’imposta sui guadagni derivanti dalle criptovalute del 30% e una tassazione dell’1% su tutte le transazioni di asset digitali.

Inoltre, l’India è ai primi posti nei protocolli NFT, nei protocolli di prestito, negli scambi centralizzati e nell’utilizzo degli scambi decentralizzati. L’entusiasmo del mercato rimane elevato anche se le imprese locali devono affrontare le sfide fiscali.

Un’implementazione fiscale disomogenea potrebbe rappresentare una sfida per gli scambi indiani locali per quanto riguarda la concorrenza. Mentre i regolatori vogliono che tutte le entità che operano in India riscuotano le tasse, la maggior parte delle aziende internazionali non riesce a soddisfare questo fronte.

Ciò ha visto molti attori indiani concentrarsi su piattaforme di investimento intercontinentali. Il traffico web indiano verso gli scambi globali è aumentato immediatamente dopo che il governo ha introdotto l’imposta dedotta alla fonte (TDS) nel luglio 2022.

Le letture hanno sottolineato i vantaggi derivanti dall’applicazione delle regole su tutte le piattaforme che operano in qualsiasi paese. In caso contrario, si può creare un ambiente che danneggia le attività crittografiche locali. Tuttavia, questi problemi non hanno peggiorato la domanda di criptovalute in India.

Quadro normativo CSAO

I legislatori di tutta la CSAO sono alla ricerca di modi per garantire una regolamentazione inclusiva per proteggere gli investitori e allo stesso tempo alimentare la nascente industria delle criptovalute. Ad esempio, l’Autorità monetaria di Hong Kong ha messo in guardia contro l’uso improprio del termine “banche” da parte delle entità cripto nel descrivere le loro offerte.

Il fiorente mercato indiano delle risorse digitali sottolinea come le criptovalute possano essere dinamiche e adattarsi alle condizioni e alle esigenze locali, consolidando così la loro posizione nel futuro della finanza.

