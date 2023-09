Un giorno il Bitcoin potrebbe separarsi dalle azioni, ma ciò non è ancora avvenuto

“Bitcoin potrà mai diventare un asset hedge non correlato, come una sorta di versione digitale dell’oro?”

Forse non c’è domanda che vedo più spesso da parte di clienti e investitori. E personalmente, direi che è tra i più affascinanti di tutte le criptovalute.

È un enigma su cui ho lavorato molto. Ho costruito dozzine di modelli, costruito tutti i tipi di simulazioni e, francamente, ho passato troppo tempo a lavorare su una domanda a cui semplicemente non è ancora possibile rispondere con certezza (i blocchi erano una bella scusa, ma ora sta diventando sempre più difficile da risolvere). giustificare la permanenza in casa con un laptop per 22 ore al giorno).

Possiamo teorizzare quanto vogliamo, e ho le mie opinioni, ma Bitcoin è un asset che esiste solo da 14 anni, e quindi la dimensione dei nostri dati è minuscola. Stiamo solo brancolando nel buio, davvero.

In effetti, Bitcoin è stato lanciato nel gennaio 2009, solo due mesi prima che il mercato azionario toccasse il fondo nel marzo dello stesso anno (dopo una sorta di crollo, potresti averlo letto nei libri di testo o forse anche Google ha qualche informazione al riguardo). Nel decennio successivo, abbiamo assistito a uno dei mercati rialzisti più lunghi ed esplosivi di sempre, una miniera d’oro alimentata da tassi di interesse storicamente bassi e da una stampante di denaro rovente.

Eppure, le persone erano pronte a dichiarare Bitcoin come un asset non correlato, un modo per diversificare un classico portafoglio azionario/obbligazionario. Ma fino all’anno scorso non si era mai visto un mercato ribassista nell’economia in generale! Anche il concetto di un tasso di interesse positivo era praticamente estraneo a Bitcoin fino al 2022. Dichiararlo finora un asset diversificante sarebbe come qualcuno che non ha mai assaggiato alcol discutere se la Guinness o la Coca-Cola abbiano un sapore migliore. Come dovresti sapere come reagirai in quella situazione?

Niente di tutto questo è particolarmente perspicace. In effetti, è assolutamente ovvio, proprio come la risposta alla precedente domanda Guinness vs Coca-Cola. E come ho detto, la questione se Bitcoin si separerà dagli asset rischiosi in futuro rimane la grande domanda, un enigma affascinante che è la chiave dell’intera tesi di investimento.

Ma una cosa è certa, e può essere oggettivamente dimostrata: Bitcoin attualmente viene scambiato come un asset ad alto rischio. E questo non è odio: è semplicemente vero!

Eppure, ogni volta che vediamo anche il minimo calo (e a brevissimo termine) nella correlazione tra azioni e Bitcoin, circolano titoli come “Bitcoin si è finalmente disaccoppiato”, “La divergenza di Bitcoin è qui” o “Bitcoin è essenziale per coprire il proprio portafoglio”.

Non so se questo sia un pregiudizio intrinseco delle parti interessate all’interno dello spazio, dell’engagement farming o altro, ma è quasi impossibile fornire un’argomentazione forte a sostegno di ciò. Spesso in tali dichiarazioni vengono citati coefficienti di correlazione, qualcosa di simile a una metrica di Pearson altamente volatile su un intervallo di tempo di 30 giorni, con un calo (temporaneo) da 0,9 a 0,5. Ma cosa dimostra?

Oppure a volte si perdono variabili essenziali in agguato. Un primo esempio di ciò è stata la crisi bancaria regionale di marzo, quando il crollo della Silicon Valley Bank ha provocato un balzo del 20% nel prezzo del Bitcoin. Ecco la prova definitiva della residenza di Bitcoin al di fuori del regno degli asset rischiosi, con le sue impareggiabili qualità di copertura (fiat) in piena mostra, giusto?

Beh, non proprio. Perché all’interno di un sistema bancario scricchiolante, le aspettative sulla capacità della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse in futuro sono diminuite, come abbiamo potuto vedere confermando le probabilità nel mercato dei futures della Fed sia prima che dopo le notizie della SVB. E cosa c’è di più rialzista per gli asset rischiosi di una svolta accomodante nelle aspettative sui tassi di interesse?

In verità, per stabilire se Bitcoin viene scambiato come un asset rischioso, è superfluo guardare ai fantasiosi coefficienti di Pearson; non è necessario costruire modelli complessi; non è affatto essenziale trascorrere le giornate chiusi in casa su un laptop giocando con qualsiasi tipo di numero.

Devi solo tracciare il prezzo di Bitcoin rispetto al Nasdaq, ad alto contenuto tecnologico, per vederlo. A volte, la soluzione semplice è la più elegante. Da quando l’inflazione è aumentata e l’economia è passata a questo nuovo paradigma di politica monetaria restrittiva (diciamo nel primo trimestre del 2022), Bitcoin è stato scambiato come una scommessa con leva sul Nasdaq.

Guarda, adoro Bitcoin. Penso che valutare la sua posizione all’interno di un portafoglio di investimenti e speculare sul percorso futuro dell’asset – e su come si inserisca nella sfera macroeconomica – sia assolutamente affascinante. Ho scritto un libro completo sul tentativo di modellare i suoi rendimenti futuri e sulla risposta proprio alla domanda su dove dovrebbe collocarsi esattamente in un portafoglio. Lo adoro davvero!

Ma al momento, Bitcoin viene scambiato come un asset rischioso. Un giorno potrebbe disaccoppiarsi (e questa è una domanda per un’altra volta), ma quel giorno non è ancora arrivato. È difficile sostenere il contrario, nonostante ciò che spesso sentiamo da coloro che vivono in questo spazio.

