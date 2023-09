Ecco perché il prezzo delle azioni ING Bank è sceso fino a raggiungere un supporto chiave

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il prezzo delle azioni di ING Group (AMS:INGA) è crollato venerdì, diventando uno dei titoli bancari europei con le peggiori performance. Il titolo è crollato al minimo di 12,43 euro, il livello più basso dal 2 agosto. Quest’anno è sceso di oltre il 7,5% rispetto al livello più alto.

Paesi Bassi nuove tasse bancarie

ING Group è la più grande banca olandese con quasi 1.000 miliardi di asset in gestione. Serve oltre 14,9 milioni di clienti primari nei Paesi Bassi e in altri paesi europei. Ciò lo rende un buon barometro dello stato dell’economia olandese.

Il motivo principale per cui il prezzo delle azioni ING è crollato di oltre il 5% è un nuovo voto del governo olandese per aumentare le tasse. Precisamente hanno votato per un aumento del 70% della tassa bancaria, che secondo loro porterà più di 850 milioni di euro.

I politici hanno anche votato per introdurre tasse sui riacquisti di azioni proprie, che sperano possano raccogliere oltre 1,2 miliardi di euro. Sperano di utilizzare il denaro per finanziare un aumento del salario minimo e del sostegno all’infanzia. Gli analisti ritengono che queste tasse colpiranno ING e altre banche come ABN Amro.

I risultati più recenti hanno mostrato che ING Bank stava andando bene. Il suo utile prima delle tasse è aumentato del 14% a 3 miliardi di euro. Questo aumento è stato aiutato dall’aumento dei tassi di interesse in Europa, dove la Banca Centrale Europea (BCE) li ha spinti al livello più alto mai registrato.

Le banche come ING traggono vantaggio dall’aumento dei tassi di interesse poiché portano a un reddito netto da interessi più elevato. La sfida è che i tassi elevati tendono ad avere rendimenti decrescenti poiché portano a tassi di default più elevati.

L’altra sfida è che le aliquote più elevate hanno portato alla richiesta di imposte straordinarie, che influenzeranno i rendimenti complessivi per gli azionisti.

Previsioni quotazioni azioni ING

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni ING ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi mesi, aiutato dalla crescente redditività. Lungo il percorso, le azioni hanno formato uno schema di canali ascendente mostrato in verde. Venerdì ha ritestato il lato inferiore di questo canale.

Allo stesso tempo, le azioni sono scese al di sotto delle medie mobili a 25 e 50 giorni. Il Relative Strength Index (RSI) ha formato un modello di divergenza ribassista.

Pertanto, in questa fase, verrà confermato un ulteriore ribasso se il titolo si muoverà al di sotto del lato inferiore del canale. Se ciò accade, il livello successivo da guardare sarà a 12€. L’alternativa è un rimbalzo verso la parte superiore del canale a 13,53€.

