Amazon accelera la concorrenza nell’intelligenza artificiale con un grande investimento in Anthropic

Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) continua a mantenere il suo impegno volto ad espandere la propria presenza nel campo dell’intelligenza artificiale.

Amazon forma un’alleanza strategica con Anthropic

Lunedì, il colosso della tecnologia ha rivelato i piani per investire 4,0 miliardi di dollari in Anthropic, una startup di intelligenza artificiale con sede a San Francisco, in California.

L’annuncio arriva circa un paio di mesi dopo che Anthropic ha lanciato un nuovo chatbot abilitato all’intelligenza artificiale che chiama Claude 2.

Con tale investimento, la multinazionale si assicurerà una posizione di minoranza in Anthropic e garantirà l’accesso anticipato ai clienti di Amazon Web Services a funzionalità uniche volte alla messa a punto e alla personalizzazione dei modelli.

All’inizio di questo mese, BMW ha anche collaborato con Amazon sulla sua piattaforma di guida automatizzata di prossima generazione, come riportato qui da Invezz. Il titolo tecnologico è attualmente in rialzo di circa il 50% rispetto all’inizio del 2023.

Doug Clinton reagisce allo sviluppo di oggi

L’alleanza strategica annunciata questa mattina vedrà anche Anthropic utilizzare i chip personalizzati progettati da Amazon per addestrare i modelli di base.

Amazon vuole affermare i suoi semiconduttori come alternativa a Nvidia per le applicazioni AI. Nel programma ” Squawk Box ” della CNBC, Doug Clinton, co-fondatore di Deepwater Asset Management, ha dichiarato oggi:

“Penso che abbiano visto che sono un po’ indietro… quindi stanno cercando di competere direttamente con tutto ciò che Microsoft e OpenAI hanno costruito finora come una sorta di leader nello spazio delle infrastrutture AI.”

Ad aprile, Amazon.com Inc aveva anche lanciato Bedrock per rafforzare la propria posizione nel campo dell’intelligenza artificiale generativa. Le sue altre offerte di intelligenza artificiale includono Code Whisperer che si rivolge in particolare agli sviluppatori.

