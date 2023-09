Ecco il rischio più grande che devono affrontare Cardano, Solana, Polygon, XRP, Cosmos

Gli investitori cominciano a temere l’aumento dei rischi sul mercato finanziario. L’indice della paura e dell’avidità è sceso dal massimo da inizio anno di oltre 80 alla zona della paura di 34. Di conseguenza, quest’anno le azioni americane sono scese dai livelli più alti, con il Nasdaq 100, S&P 500 e Il Dow Jones è sceso di oltre il 7% rispetto al massimo da inizio anno.

Le criptovalute si trovano ad affrontare dei rischi

Bitcoin e altre criptovalute si sono ritirate bruscamente dal loro punto più alto quest’anno. BTC è crollato di oltre il 17% rispetto al punto più alto di quest’anno. Allo stesso modo, Cosmos ATOM è crollato di oltre il 50%, mentre Bitcoin Cash e Polygon MATIC sono crollati di oltre il 30%.

Le criptovalute sono crollate a causa di diversi rischi. Innanzitutto, le criptovalute sono crollate a causa dei crescenti rischi normativi sul mercato. La Securities and Exchange Commission (SEC) si è opposta al lancio di un ETF Bitcoin. Ora sta prendendo in considerazione un ETF di aziende come Blackrock, WisdomTree, Invesco e Fidelity.

La SEC ha anche avviato diverse azioni legali, le più recenti contro Binance e Coinbase. Anche altri regolatori come ASIC e FCA hanno annunciato un certo controllo normativo.

Anche le criptovalute stanno affrontando una domanda bassa dopo aver attraversato un grande inverno cripto dal 2021. Di conseguenza, il volume scambiato in tutti gli scambi di criptovaluta è sceso al livello più basso degli ultimi anni.

La Fed è il rischio più grande

La Federal Reserve rappresenta il rischio maggiore sia per le criptovalute che per le azioni. La settimana scorsa la banca ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse tra il 5,25% e il 5,50%. Il grafico a punti indicava un altro aumento del tasso dello 0,25% entro la fine dell’anno. Se ciò accadesse, la Fed spingerebbe i tassi tra il 5,50% e il 5,75%.

Inoltre, la Fed si è impegnata a portare avanti la politica di restrizione quantitativa (QT). Questo QT ha visto ridurre il bilancio di oltre 1 trilione di dollari negli ultimi mesi.

Questi aumenti dei tassi hanno importanti implicazioni per azioni e criptovalute come Jasmy, Avalanche, Polygon, Solana, Bitcoin Cash e Cosmos ATOM. Per prima cosa, rendono altri asset sicuri come i fondi del mercato monetario (MMF) più attraenti per gli investitori. Questi rendimenti sono balzati a quasi il 6%, mentre i titoli del Tesoro a 2 anni rendono oltre il 5%.

Tassi di interesse più alti, insieme all’inflazione alle stelle, aumentano il costo della vita. Dati recenti mostrano che i tassi ipotecari si stanno avvicinando all’8% mentre i default sono in aumento. Pertanto, molte persone non hanno i fondi discrezionali che avevano quando i tassi di interesse erano a zero. Gli aumenti dei tassi potrebbero anche portare ad una recessione, come ho scritto qui. La storia mostra che Bitcoin e altre altcoin hanno performance inferiori in un periodo di tassi elevati.

