Mentre il prezzo delle azioni AVTX aumenta vertiginosamente, il fallimento di Avalo Therapeutics rimane

Negli ultimi mesi il prezzo delle azioni di Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX) è diventato poco amato e indesiderato. È diventato un penny stock poiché viene scambiato a $ 0,1630, in calo rispetto al suo massimo storico di $ 91,65. La sua capitalizzazione di mercato è crollata a soli 7 milioni di dollari dal suo massimo storico di oltre 377 milioni di dollari.

Permangono sfide e rischi di fallimento

Avalo Therapeutics è un’azienda biotecnologica che effettua ricerche su diverse malattie nella rete di segnalazione LUCE. Come altre aziende in fase clinica, gestisce un’attività ad alto rischio e ad alto rendimento. Se tutto va bene, la società potrebbe uscire dal mercato per svariati miliardi di dollari e viceversa.

Nel corso degli anni Avalo Therapeutics ha rappresentato un investimento ad alto rischio. Ad esempio, a giugno, l’azienda ha subito una grave battuta d’arresto dopo che il suo anticorpo monoclonale AVTX-002 non ha superato la sperimentazione della FDA. Il farmaco aveva un profilo di sicurezza e tollerabilità favorevole ma non ha raggiunto il suo endpoint.

Si è trattato di uno sviluppo notevole poiché AVTX-002 era uno dei due farmaci su cui stava lavorando l’azienda. Più di recente, il prezzo delle azioni AVTX è salito dopo che la società ha deciso di vendere tre asset legati alle malattie rare ad AUG Therapeutics. UAG ha pagato in anticipo $ 150.000 per i tre composti. Pagherà inoltre pagamenti contingenti di 15 milioni di dollari se approvati dalla FDA.

Il rischio che Avalo Therapeutics fallisca nel breve termine è ancora elevato. Per prima cosa, solo AVTX-002 e AVTX-008 sono in cantiere. Il primo non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo mentre la società ha venduto il secondo. Pertanto, il suo futuro dipende dall’accordo con UAG.

Avalo ha contanti limitati. Si è concluso lo scorso trimestre con solo 6,3 milioni di dollari in contanti e mezzi equivalenti. Le sue spese operative totali ammontavano a oltre 17,8 milioni di dollari nei primi sei mesi, comportando una perdita di oltre 18 milioni di dollari.

Previsioni del prezzo delle azioni AVTX

Il prezzo delle azioni AVTX ha toccato il fondo a $ 0,085, il livello più basso mai registrato. Recentemente si è comportato come un classico penny stock, con regolari pompe e discariche. Sospetto che le azioni riprenderanno il trend ribassista a lungo termine.

Se ciò accadesse, il livello successivo da tenere d’occhio sarà il minimo da inizio anno di 0,085 dollari. Credo anche che la società potrebbe dichiarare fallimento nella nuova normalità dei tassi di interesse elevati.

