Ecco cosa aspettarsi dall’inizio del processo Sam Bankman-Fried (SBF).

La più grande storia crittografica delle prossime settimane sarà il processo contro Sam Bankman-Fried, comunemente noto come SBF. Il processo, che inizierà il 3 ottobre e dovrebbe durare dalle quattro alle cinque settimane, getterà più luce su FTX, Alameda Research e sul coinvolgimento dei suoi genitori.

Perché il processo SBF è importante

Sam Bankman-Fried ha avuto una drammatica caduta in disgrazia nel 2022 quando il suo impero di criptovaluta è crollato. Prima del suo collasso, FTX aveva un valore di oltre 24 miliardi di dollari, mentre FTX US aveva una valutazione privata di oltre 8 miliardi di dollari. Alameda Research aveva un patrimonio di oltre 14,6 miliardi di dollari entro giugno dello scorso anno.

Al suo apice, SBF era ben noto nei circoli crittografici e politici, dove stanziava miliardi di dollari. Era anche un prolifico commerciante che ha acquisito i diritti dell’ex American Airlines Arena, lo stadio di casa dei Miami Heat.

Il crollo di FTX ha portato a gravi perdite tra clienti e venture capitalist, tra cui Dan Loeb e Kevin O’Leary. I clienti hanno perso oltre 8 miliardi di dollari mentre molti enti di beneficenza hanno perso i fondi impegnati. Alcuni politici hanno deciso di restituire i fondi.

Pertanto, il processo contro SBF sarà probabilmente il più grande evento mai registrato nel settore delle criptovalute. E le sue implicazioni saranno disastrose sia per i grandi player che per lo stesso SBF. In una dichiarazione di questa settimana, il giudice che supervisiona il caso ha avvertito che se avesse perso avrebbe rischiato una lunga pena detentiva.

Le probabilità sono contro SBF. Per prima cosa, alcuni dei più grandi funzionari di FTX e Alameda, inclusa Caroline Ellison, stanno collaborando con le autorità. Infatti, SBF sarà in prigione durante il processo per aver tentato di entrare in contatto con alcuni dei suoi ex dipendenti. Anche lo SBF è intervenuto in una serie di interviste ai media.

Le autorità hanno accusato SBF di numerosi casi, tra cui frode telematica ai danni degli istituti di credito, associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi su materie prime, associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi telematiche ai danni dei clienti e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e alla violazione delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali. Ognuno di questi casi comporta lunghe pene detentive.

https://www.youtube.com/watch?v=yGGzimG8VMQ&t=5s&pp=ygURc2FtIGJhbmttYW4tZnJpZWQ%3D

Cosa aspettarsi dal processo

Secondo il calendario del processo, sopra riportato, le sessioni del tribunale della SBF inizieranno il 3 ottobre con la selezione della giuria e dureranno fino al 9 novembre. Il processo si svolgerà nei fine settimana e il 9 novembre per il Columbus Day. Inoltre, non accadrà tra il 23 e il 25 ottobre e il 3 novembre. È probabile che il processo duri più del previsto.

È difficile prevedere l’esito di questo caso poiché gli avvocati della SBF hanno promesso di combattere aggressivamente le accuse. Tuttavia, è facile prevedere che sarà effettivamente ritenuto colpevole di alcuni dei suoi crimini. Per prima cosa, i suoi cospiratori si sono già dichiarati colpevoli e stanno collaborando con i pubblici ministeri.

Pertanto, se verrà giudicato colpevole di tutti questi crimini, rischierà circa 115 anni di carcere. La realtà, tuttavia, è che la SBF resterà in prigione per molti meno anni. Per prima cosa, sconterà queste condanne contemporaneamente. Secondo me, l’SBF dovrà scontare tra i 10 e i 20 anni di carcere.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.