Il token Verasity (VRA) aumenta dopo aver bruciato 10 miliardi di token

Il token Verasity (VRA) ha registrato un forte aumento lunedì quando gli sviluppatori hanno fatto un importante annuncio sulla rete. È balzato al massimo di 0,0057 dollari, il livello più alto dal 27 giugno. È aumentato di oltre il 52% rispetto al livello più basso di settembre.

Il motivo principale del rally dei token VRA è l’annuncio che la rete aveva bruciato il 50% della sua offerta massima. Questa è una mossa importante poiché un token burn rimuove i token in circolazione, creando più valore per quelli rimanenti.

Veracity ha bruciato 10 miliardi di token, portando il limite di fornitura totale per i token nel portafoglio di riserva a soli 10 miliardi di token $VRA. In una dichiarazione, il team ha affermato di non aver più bisogno dei 10 miliardi di token bruciati dopo il lancio commerciale della sua piattaforma Proof of View (PoV).

Allo stesso tempo, gli sviluppatori hanno annunciato che avrebbero spostato i restanti 90 miliardi su una nuova blockchain. Ciò lascia il numero rimanente di monete in circolazione a 10 miliardi e fornirà utilità all’ecosistema pubblicitario di VeraViews. In una dichiarazione, RJ Mark, CEO di Verasity, ha dichiarato :

“Ora, la nostra consultazione con la comunità e il successivo consumo dei nostri token di riserva strategica, circa il 50% della nostra offerta massima, dimostra che stiamo anche ascoltando la nostra comunità e migliorando il nostro ecosistema crittografico. Questo fa parte della nostra strategia di crescita per il 2024”.

Veracity è un’azienda che utilizza la tecnologia blockchain per combattere le frodi nel settore pubblicitario. Ha aperto la strada a un modello di consenso noto come Proof of View (PoV), per il quale ha recentemente ricevuto un brevetto. Ora è utilizzato da diverse aziende nei settori della pubblicità e dei lettori video.

Verasity ha già elaborato oltre 253 milioni di impressioni con un tasso di precisione superiore al 97,5%. Gli studi stimano che gli inserzionisti perderanno oltre 100 miliardi di dollari a causa delle frodi entro il 2025.

VRA, il suo token, viene utilizzato per finanziare campagne pubblicitarie, consentendo lo staking tramite VeraWallet e distribuendo i premi Watch & Earn.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.