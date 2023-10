Cosa potrebbe significare lo shutdown del governo per Shiba Memu?

James Butterfill: il responsabile della ricerca di CoinShares si aspetta che Bitcoin si riprenda se il governo degli Stati Uniti chiuderà i battenti il mese prossimo.

In che modo lo shutdown del governo può aiutare Bitcoin?

Copy link to section

Venerdì, in tarda serata, il presidente Biden ha firmato un disegno di legge di finanziamento che rinvia lo shutdown di altri altri 45 giorni. Il Congresso degli Stati Uniti ha quindi tempo fino al 17 novembre per raggiungere un accordo sui finanziamenti.

In poche parole, gli Stati Uniti non hanno evitato lo shutdown a tutti gli effetti. Per ora, hanno semplicemente fatto guadagnare più tempo alla Camera e al Senato per continuare le discussioni e, si spera, raggiungere una via di mezzo nelle prossime settimane.

Se dovessero fallire, tuttavia, il governo potrebbe comunque essere costretto a uno shutdown, il che potrebbe dare una spinta a Bitcoin mentre gli investitori si rivolgono all’“oro digitale” come rifugio in tempi di incertezza e instabilità, come riportato da Butterfill.

Questo scenario ricorda lo stallo del tetto del debito sperimentato all’inizio di quest’anno, che ha finito per sostenere i prezzi del Bitcoin.

E la forza di Bitcoin, considerando che tende a guidare il gruppo, probabilmente si estenderà anche ad altri token cripto. Quindi, per la proprietà transitiva dell’uguaglianza, ci si può aspettare che una chiusura del governo aumenti l’interesse per artisti del calibro di Shiba Memu.

Shiba Memu combina blockchain e intelligenza artificiale

Copy link to section

Shiba Memu ha attirato una forte domanda negli ultimi mesi in quanto offre esposizione a due dei mercati in più rapida crescita: blockchain e intelligenza artificiale.

La piattaforma lanciata di recente equivale a ben 100 agenzie di marketing poiché sfrutta l’intelligenza artificiale per automatizzare l’autopromozione.

Tutto sommato, Shiba Memu è un progetto che mira a massimizzare la produttività e l’efficienza del marketing. Ma questa è solo la seconda cosa più interessante. Innanzitutto è la sua moneta meme nativa o “SHMU” che alimenta tutto ciò che rappresenta.

SHMU aspira a trarre vantaggio dal mercato delle monete meme che si è evoluto dal nulla in un mercato da 20 miliardi di dollari negli ultimi tre anni al massimo.

Il token nativo di Shiba Memu è attualmente in prevendita, e puoi trovare maggiori informazioni sul suo sito ufficiale.

Shiba Memu (SHMU) deve ancora trovare la sua strada negli exchange di criptovalute

Copy link to section

Shiba Memu ha impiegato solo poche settimane per raccogliere più di 3,4 milioni di dollari vendendo la sua meme coin. Ciò segnala una forte domanda che tende a tradursi in un apprezzamento dei prezzi degli strumenti finanziari.

Anche il suo dashboard AI dovrebbe debuttare nei prossimi mesi e molti ritengono che aiuterà ulteriormente il quadro della domanda.

SHMU è un investimento unico e forse più redditizio rispetto ai suoi pari in quanto può potenzialmente beneficiare di una continua euforia intorno all’intelligenza artificiale – un mercato che Statista prevede crescerà di circa dieci volte entro il 2030.

Shiba Memu troverà casa negli exchange di criptovaluta una volta terminata la prevendita, il che potrebbe comportare un ulteriore impulso alla domanda e, infine, al suo prezzo.

Puoi trovare ulteriori informazioni su come investire in Shiba Memu (SHMU) sul suo sito web ufficiale.

Un altro vantaggio che potrebbe aiutare SHMU

Copy link to section

Tieni presente che Bitcoin ha registrato un rally quest’anno quando un paio di istituzioni finanziarie statunitensi sono crollate.

Ed è accertato al di là di ogni dubbio che lo spazio bancario non presenta ancora rischi significativi al ribasso? Non esattamente – ha detto la settimana scorsa Martin Gruenberg – il presidente della FDIC statunitense. Un’inflazione più vischiosa e più elevata per una narrazione più lunga (tassi di interesse) merita ancora cautela per quanto riguarda le banche, ha aggiunto.

Questi rischi al ribasso, se davvero si realizzeranno, potrebbero sbloccare il prossimo passo avanti nella più grande criptovaluta del mondo. E ancora: Bitcoin è come un estroverso sotto steroidi. Non si avventura in un rally da solo, ma cerca di trascinare con sé l’intero mercato. Ciò potrebbe finire per essere un altro catalizzatore per Shiba Memu poiché è fondamentalmente una criptovaluta.

Vale la pena ricordare qui che un SHMU è più entusiasmante dei suoi pari anche perché acquista valore ogni giorno. Ad esempio, attualmente è pari a 0,0311$ con il prossimo aumento del prezzo che arriverà tra 20 ore.

Vuoi saperne di più sullo Shiba Memu (SHMU)? Clicca qui per visitare il sito web del progetto.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.