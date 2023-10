Lo scoppio della bolla immobiliare canadese è inevitabile, afferma l’analista

Il mercato immobiliare globale sta attraversando una fase sfavorevole poiché l’impennata dei tassi di interesse spinge i tassi ipotecari al livello più alto degli ultimi decenni. In Canada si teme che si stia verificando una bolla immobiliare, che potrebbe sfociare nei prossimi mesi.

Gli analisti avvertono sulla bolla immobiliare canadese

Copy link to section

In una recente intervista, Phillip Colmar, analista di MRB Partners, ha avvertito che sarà inevitabile che la bolla scoppi. Ha citato il fatto che il paese stava attraversando la più grande bolla di tutti i tempi.

https://www.youtube.com/watch?v=iTpUHa4jUok

Non è il solo, poiché gli osservatori hanno osservato l’aumento dei prezzi delle case negli ultimi dieci anni. Questa impennata è avvenuta quando la Banca del Canada (BoC) ha lasciato i tassi di interesse prossimi allo zero dopo la crisi finanziaria globale (GFC).

I dati più recenti mostrano che il prezzo medio nazionale delle case era di 650.000 dollari canadesi nel mese di agosto. Secondo Statista, il prezzo medio delle case in Canada ha raggiunto il picco di 703,8mila dollari canadesi nel 2022.

Sebbene i prezzi delle case siano rimasti a livelli elevati per anni, gli analisti citano il prezzo medio delle case rispetto al reddito disponibile reale. Questo rapporto è aumentato negli ultimi anni, il che significa che i canadesi non possono permettersi una casa.

Debito delle famiglie canadesi

Copy link to section

Per essere chiari. L’accessibilità economica delle case è una grave crisi in tutto il mondo. La sfida per il Canada è che le famiglie del paese sono gravate da un debito elevato. I dati mostrano che le famiglie canadesi sono le più indebitate nel G7, e la maggior parte di questo debito è legato ai mutui.

Il debito delle famiglie ammonta al 107% del Pil totale. Negli Stati Uniti il debito era pari al 64,8%. Ora, in un contesto ad alto interesse, c’è la possibilità che qualcosa si rompa nell’economia. Per prima cosa, stiamo vedendo il rapporto del servizio del debito ipotecario balzare ai massimi storici, mentre i tassi di insolvenza sono bassi ma in aumento.

Quindi, la domanda è se la bolla immobiliare in Canada scoppierà, come abbiamo visto negli Stati Uniti durante la bolla delle dot com. Questo problema è ulteriormente accentuato dal momento che ci sono zero possibilità che la Banca del Canada (BoC) riduca i tassi di interesse.

I dati più recenti hanno mostrato che l’inflazione del paese è balzata dal 3,3% di agosto al 4,0% di settembre. Inoltre, non vedo un nuovo aumento dei tassi da parte della Banca del Canada.

Credo che i prezzi delle case canadesi si stabilizzeranno nel breve termine, ma non mi aspetto che la bolla scoppi come abbiamo visto nel 2008/9. Per prima cosa, c’è ancora domanda di unità abitative in Canada anche se gli alloggi cominciano a diminuire. In una nota gli analisti di Moody’s affermano :

“Le rate mensili dei mutui sono salite a livelli insostenibili per milioni di famiglie, in particolare per coloro che acquistano una casa per la prima volta. Ulteriori aumenti dei tassi ipotecari ridurrebbero il bacino di acquirenti qualificati, provocando un calo dei prezzi delle case”.

Un rischio chiave per il mercato immobiliare canadese è che possa verificarsi una recessione. I dati mostrano che, come negli Stati Uniti , la curva dei rendimenti si è invertita a -68,1 punti base. Nella maggior parte dei periodi, l’inversione della curva dei rendimenti è uno dei predittori più accurati di una recessione.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.