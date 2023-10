Pioneer Natural Resources Inc (NYSE: PXD) è al centro dell’attenzione questa mattina dopo che Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM) ha confermato i piani di acquisto del colosso dell’esplorazione di idrocarburi per 59,5 miliardi di dollari in azioni.

Il CEO di Exxon Darren Woods ha discusso l’accordo con CNBC

Invezz ha riferito per la prima volta la settimana scorsa della fusione in corso che, compreso il debito, è valutata 64,5 miliardi di dollari. L’accordo Exxon-Pioneer è finora il più grande nel 2023.

L’acquisizione contribuirà a posizionare Exxon Mobil come uno dei maggiori produttori nel bacino del Permiano. Nel programma ” Squawk Box ” della CNBC, Darren Woods, il suo amministratore delegato, ha dichiarato oggi:

Le capacità di Pioneer, la sua superficie di primo livello, la nostra tecnologia, il nostro approccio allo sviluppo, offrono un recupero più elevato a costi inferiori e l’opportunità di ridurre le emissioni.

Exxon sta inoltre acquistando Pioneer Natural Resources come parte del suo impegno a crescere a livello nazionale ed evitare le crescenti tensioni geopolitiche.

Exxon afferma che i combustibili fossili non andranno da nessuna parte nell’immediato futuro

L’accordo sostituirà ciascuna azione di Pioneer Natural Resources con 2,3234 azioni di Exxon Mobil. Il completamento è previsto nei primi sei mesi del 2024.

Mercoledì, il CEO Woods ha ribadito che il mondo continuerà a fare affidamento sui combustibili fossili per produrre energia ancora per parecchio tempo. Non “prevede alcuna questione normativa” che possa ostacolare la fusione Exxon-Pioneer.

L’annuncio arriva circa un paio di settimane prima della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre da parte di Exxon. Il consenso è che guadagnerà 2,31 dollari per azione in questo trimestre contro i 4,45 dollari per azione di un anno fa.

Le azioni di Exxon Mobil sono scese del 3,0% alla scrittura – PXD, tuttavia, è comodamente in verde.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.