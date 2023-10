Shiba Inu e Dogecoin hanno perso slancio negli ultimi anni poiché gli investitori si sono allontanati dalle meme coin tradizionali. SHIB è crollato al minimo di 0,0000068$, il livello più basso da giugno 2023. Quest’anno è crollato di oltre il 39% rispetto al livello più alto.

Allo stesso modo, il prezzo di Dogecoin è sceso al minimo di 0,056$, il punto più basso da giugno. È sceso a doppia cifra rispetto al massimo da inizio anno. Anche altre meme coin tradizionali come Dogelon Mars, Floki Inu e Baby Doge sono crollate in linea con altre criptovalute.

Shiba Memu arriva in soccorso?

Le meme coin si sono ritirate a causa della domanda relativamente bassa tra gli investitori. Sono diminuiti anche a causa delle azioni della Federal Reserve e dei regolatori americani. La Fed ha aumentato i tassi da zero nel 2022 a un massimo pluridecennale del 5,50%. I funzionari hanno lasciato intendere che quest’anno ci sarà un altro aumento.

Anche la SEC è stata piuttosto aggressiva negli ultimi mesi. Recentemente ha citato in giudizio Binance e Coinbase, le due più grandi società del settore. Inoltre, ha continuamente negato ad aziende come VanEck, Fidelity, Blackrock e Grayscale le loro richieste di ETF spot su Bitcoin.

Nonostante la situazione negativa, Shiba Memu mira a cambiare questa tendenza. La sua vendita di token è continuata e si sta ora avvicinando all’importante livello di 4 milioni di dollari. Negli ultimi due mesi ha raccolto 3,73 milioni di dollari.

Shiba Memu sarà diverso da altri token come Shiba Inu e Dogecoin. Innanzitutto, verrà fornito con un’utilità integrata, inclusa la sua integrazione con l’intelligenza artificiale (IA). La sua tecnologia IA sarà altamente avanzata e includerà tecnologie come l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), l’analisi del sentiment, il riconoscimento di immagini e video e l’analisi predittiva. Puoi comprare Shiba Memu qui.

Shiba Memu è un buon investimento?

Shiba Memu mira ad essere una meme coin migliore rispetto a monete popolari come Pepe, Bonk, Shiba Inu e Dogelon Mars. L’obiettivo è riuscirci utilizzando l’intelligenza artificiale per scopi di marketing e, in futuro, gli sviluppatori mirano a garantire la creazione di una suite completa di prodotti, inclusi il metaverso e i giochi.

Pertanto, il rapporto rischio/rendimento di questo investimento sembra favorevole. Ciò significa che l’acquisto di alcuni token Shiba Memu potrebbe portare a rendimenti sostanziali quando sono quotati nei principali scambi decentralizzati e centralizzati come Binance, Coinbase e Uniswap.

Il token Shiba Memu avrà 1 miliardo di token. L’85% di questi token al momento viene venduto in prevendita, mentre il 10% andrà alle piattaforme CEX e DEX. Altri token andranno agli sviluppatori e alla liquidità cross-chain.

Tuttavia, Shiba Memu è ancora un asset rischioso in cui investire, come abbiamo visto con token meme chiave come Bonk e Milady meme coin. Pertanto, dovresti investire solo denaro che puoi permetterti di perdere.

