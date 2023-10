Opinione: MicroStrategy, una balena di Bitcoin, ha ragione ad accumulare BTC

Il prezzo delle azioni MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) è crollato negli ultimi mesi mentre l’inverno delle criptovalute continua. Lunedì le azioni venivano scambiate a 335,48 dollari, il 30% in meno rispetto al punto più alto di quest’anno. Tuttavia, rimangono circa il 155% al di sopra del punto più basso del 2022.

Partecipazioni in Bitcoin di MicroStrategy

MicroStrategy è una società che fornisce società di analisi dei dati ad aziende come Pfizer, Sony, Visa e Hilton. Recentemente ha iniziato a offrire MicroStrategy AI, una suite di prodotti che consente alle aziende di potenziare le proprie operazioni di intelligenza artificiale.

MicroStrategy ora non è conosciuta per le soluzioni high-tech che offre. Invece, è noto per le sue enormi partecipazioni in Bitcoin. Recentemente ha acquistato altri 5.445 BTC per un valore di oltre 147 milioni di dollari. Il suo prezzo di acquisto medio era di $ 27.000.

Attualmente detiene Bitcoin per un valore di oltre 4,8 miliardi di dollari, una cifra notevole dal momento che MicroStrategy è ora valutata oltre 4,7 miliardi di dollari. Queste partecipazioni rendono MicroStrategy la più grande balena aziendale del mondo.

Le azioni di MicroStrategy potrebbero avere importanti implicazioni per il prezzo del Bitcoin. Ad esempio, una vendita importante potrebbe portare a una maggiore offerta, che ne influenzerebbe il prezzo. MicroStrategy ha dichiarato di non avere intenzione di vendere a breve le sue partecipazioni in Bitcoin.

Perché MSTR ha ragione ad accumulare Bitcoin

Ci sono tre ragioni principali per cui MicroStrategy ha ragione a tenere Bitcoin nel suo portafoglio. Innanzitutto, le azioni della società hanno registrato un buon andamento da quando ha iniziato ad accumulare Bitcoin nel 2020.

Sebbene il titolo sia crollato dal suo massimo storico di 1.310 dollari, rimane del 245% sopra il livello più basso dal 2020. L’indice Nasdaq 100 è aumentato di oltre il 120% dal punto più basso del 2020.

In secondo luogo, credo che Bitcoin raggiungerà un livello molto più alto di quello attuale nei prossimi cinque anni. Gli analisti di Standard Chartered ritengono che BTC potrebbe raggiungere i 50.000 dollari nei prossimi anni.

Cathie Wood, la fondatrice di Ark InnovationFund, prevede che a lungo termine salirà a 600.000 dollari, mentre Thomas Lee di Fundstrat ritiene che potrebbe raggiungere i 200.000 dollari. Michael Novogratz di Galaxy Digital prevede che salirà a 500.000 dollari nei prossimi anni.

Questi analisti non hanno sempre ragione poiché nessuno dei due ha previsto l’inverno delle criptovalute in corso. Tuttavia, ci sono ragioni per cui BTC potrebbe salire. Per prima cosa, Bitcoin, a lungo considerato un asset rischioso, ha prosperato durante la pandemia di Covid-19, un evento del cigno nero.

Anche Bitcoin è sopravvissuto al collasso di FTX e il contesto di tassi di interesse elevati. In passato, l’opinione diffusa era che asset rischiosi come Bitcoin ed Ethereum non sarebbero sopravvissuti a un periodo di tassi elevati. Ora si trovano al livello più alto degli ultimi due decenni.

Esistono potenziali catalizzatori che faranno salire il prezzo di Bitcoin e MSTR. I tassi di interesse inizieranno probabilmente a scendere nel 2024, mentre il prossimo halving di Bitcoin avrà luogo ad aprile. Ancora più importante, a differenza dell’oro, l’offerta di Bitcoin si sta esaurendo con il totale delle monete in circolazione pari a 19,51 milioni su 21 milioni.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.