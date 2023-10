Choice Hotels ricorre a un tentativo ostile di rilevare Wyndham Hotels

Wyndham Hotels & Resorts Inc (NYSE: WH) è balzato di oltre il 10% oggi dopo che Choice Hotels International Inc (NYSE: CHH) ha annunciato un’offerta ostile per rilevare il più grande franchising alberghiero del mondo.

Il CEO di Choice ha discusso dell’offerta ostile sulla CNBC

Choice Hotels ha valutato la società alberghiera a 9,8 miliardi di dollari (compreso il debito) o 90 dollari per azione, un premio del 30% rispetto alla chiusura precedente.

L’azienda con sede a Rockville ha dichiarato di aver deciso di rendere pubblica la sua proposta questa mattina dopo che Wyndham ha deciso di disimpegnarsi dai colloqui in corso dall’aprile 2023. Su ” Squawk Box ” della CNBC, il suo CEO Patrick Pacious ha dichiarato oggi:

Pensiamo che crei una piattaforma alberghiera leader che apporti molto valore ai nostri affiliati, ai nostri ospiti, e pensiamo che sia una reale opportunità per entrambi i gruppi di azionisti.

L’anno scorso, Choice ha anche speso circa 675 milioni di dollari per acquisire Radisson Hotel Group Americas. Alla scrittura il titolo alberghiero è sceso di quasi il 5,0%.

Choice non prevede di aumentare ulteriormente la propria offerta

Choice ha proposto di pagare più della metà (49,50 dollari) agli azionisti di Wyndham in contanti e il resto in azioni – e non ha intenzione di aumentare l’offerta oltre i 90 dollari per azione.

Martedì, il suo amministratore delegato ha invitato Wyndham Hotels a “impegnarsi nuovamente” nelle discussioni, ribadendo che l’offerta è “avvincente” con sinergie che probabilmente si realizzeranno piuttosto rapidamente.

È convinto che la combinazione porterà anche a “costi operativi inferiori” e ad un migliore programma di premi. Ma Wyndham è convinto che la proposta non solo sottovaluti la sua attività, ma probabilmente attirerà anche il controllo normativo.

Prima dello sviluppo di martedì, le azioni Wyndham venivano scambiate all’incirca allo stesso prezzo a cui avevano iniziato il 2023.