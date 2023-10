Lido interrompe lo staking di Solana dopo il voto di DAO

Lido Finance, uno dei principali protocolli di staking liquido decentralizzato con oltre 14 miliardi di dollari di valore totale bloccato (TVL), ha annunciato la cessazione dei servizi di staking per Solana (SOL). L’espansione di Lido nell’ecosistema proof-of-stake è stata annunciata per la prima volta per Solana nel maggio 2021.

Lido al tramonto di Solana

Nello specifico, lo staking di SOL sul Lido è ufficialmente chiuso per i nuovi utenti. Nel frattempo, i titolari di Lido Staked SOL (stSOL) continueranno a guadagnare premi di staking durante il periodo di chiusura graduale. Lido su Solana supporterà anche l’unstaking di stSOL tramite il frontend del protocollo fino al 4 febbraio 2024, quando il servizio sarà accessibile solo tramite Command Line Interface (CLI).

La mossa arriva dopo che un voto della comunità ha adottato una proposta del team di sviluppatori Solana del Lido, si legge in un annuncio sul blog. Il team del Lido ha scritto :

“Il tramonto di Lido su Solana arriva dopo che una proposta è stata avanzata al DAO di Lido da P2P Validator (il team di sviluppo di Lido su Solana), delineando i risultati, le sfide e le prospettive future di Lido su Solana.”

La proposta del P2P Validator prevedeva due scenari per il progetto: o far proseguire il progetto Lido su Solana ma “con il sostegno finanziario del DAO di Lido”, oppure porre fine al supporto. La comunità DAO di Lido ha votato per la cessazione delle operazioni di staking su Solana, come indicato nell’annuncio.

“Sebbene questa decisione sia stata difficile a fronte delle numerose e forti relazioni all’interno dell’ecosistema Solana, è stata ritenuta necessaria per il continuo successo del più ampio ecosistema del protocollo Lido”, hanno aggiunto.

Secondo il team P2P, la creazione e la gestione del servizio Lido su Solana costano circa 700.000 dollari. Tuttavia, le difficili condizioni di mercato e altri fattori avevano comportato una perdita di oltre $ 480.000. Per continuare sarebbe stato necessario un significativo contributo finanziario da parte della DAO, che è ciò contro cui la comunità ha votato contro con quasi il 93% dei token LDO (65 milioni su 70,1 milioni).

I dati di DeFiLlama hanno mostrato che il valore totale bloccato (TVL) di SOL al Lido era di circa 55,8 milioni di dollari a partire da martedì 17 ottobre. Ciò rappresentava solo lo 0,39% del TVL del Lido e rappresenta un calo significativo rispetto ai massimi di 440 milioni di dollari registrati nell’aprile dello scorso anno.