Pi Network svela i messaggi diretti picchettati nella sua piattaforma di chat

Pi Network, il famosissimo creatore di Pi Coin, ha annunciato martedì un importante traguardo. In una dichiarazione, la società ha lanciato Staked Direct Messages sull’applicazione chat della piattaforma.

Pi Network lancia messaggi in stake

La nuova funzionalità consentirà ai membri della rete Pi, popolarmente conosciuti come pionieri, di accedere a qualsiasi individuo nell’ecosistema tramite messaggi diretti. Lo faranno puntando la loro moneta Pi, creando così l’utilità della criptovaluta.

Pi Network, fondata nel 2019, ha ampliato il proprio ecosistema negli ultimi anni. Hanno già lanciato il Pi Browser, che è stato scaricato da milioni di persone.

Più recentemente, hanno lanciato il Fireside Forum, un social network nell’ecosistema. La rete di social media utilizza la moneta Pi per garantire interazioni sane nella piattaforma. Secondo gli sviluppatori, la piattaforma ha guadagnato una forte popolarità sin dal suo lancio, avvenuto alcuni mesi fa. In una dichiarazione, il dottor Chengdiao Fan, uno dei co-fondatori, ha dichiarato:

“I DM picchettati rappresentano il tentativo di Pi Network di rispondere a questa esigenza consentendo ai membri della comunità Pi Network di scambiarsi messaggi direttamente su base individuale. E grazie al suo meccanismo Web3 progettato per segnalare connessioni costruttive frenando al tempo stesso le comunicazioni indesiderate, potrebbe in definitiva risolvere i problemi di spamming DM comuni alle piattaforme Web2 consentendo allo stesso tempo una maggiore accessibilità.

Crescita dell’ecosistema della rete Pi

Oltre al browser e al Fireside Forum, Pi Network sta anche incentivando gli sviluppatori a creare app nel suo ecosistema attraverso i suoi hackathon. Gli sviluppatori hanno creato app in settori chiave come i social media, la finanza decentralizzata e persino i giochi.

Per cominciare, Pi Network è una criptovaluta che cerca di rivoluzionare il settore. Lo fa semplificando il modo in cui le persone estraggono le valute digitali. A differenza di Bitcoin, che richiede computer avanzati per eseguire il mining, gli utenti Pi possono eseguire il mining utilizzando qualsiasi smartphone.

Pi Network è diventato incredibilmente popolare nel corso degli anni. La sua applicazione ha oltre 50 milioni di download su Android mentre la sua piattaforma Twitter conta oltre 2 milioni di follower. Al contrario, Cardano ha 1,3 milioni di follower mentre Tron ne ha 1,4 milioni.

La moneta Pi non può essere spesa o convertita in valute legali poiché è stata in una rete principale chiusa negli ultimi due anni. Secondo gli sviluppatori, questa rete principale chiusa è necessaria mentre continuano a verificare il KYC nell’ecosistema.