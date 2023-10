Eli Lilly sta acquistando un’altra azienda europea specializzata nel cancro, Mablink Bioscience

Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) sta acquistando Mablink Bioscience, una società biotecnologica francese che si concentra principalmente sui coniugati anticorpo-farmaco di prossima generazione per il cancro.

E’ la seconda compagnia di cancro che Lilly ha comprato questo mese

Chiaramente, il colosso farmaceutico è impegnato ad espandere la propria presenza nel settore oncologico.

All’inizio di questo mese, Lilly era disposta a spendere 1,4 miliardi di dollari per rilevare Point Biopharma Global Inc, una società con sede a Pittsburgh impegnata anche nella cura del cancro.

Nel complesso, quest’anno la società quotata a New York ha effettuato almeno sei acquisizioni, tra cui Emergence Therapeutics con cui Mablink Bioscience aveva collaborato nel 2021.

L’attenzione sui farmaci per l’obesità negli ultimi mesi ha spinto la capitalizzazione di mercato di Eli Lilly & Co a quasi 600 miliardi di dollari, rendendola l’azienda farmaceutica di maggior valore negli Stati Uniti.

Eli Lilly pubblicherà i suoi utili del terzo trimestre all’inizio di novembre

L’acquisizione di Mablink è stata segnalata per la prima volta ieri sera da Endpoints News che ha citato Dan Skovronsky, il direttore scientifico di Eli Lilly & Co.

Tuttavia, rimane sconosciuto ciò che il colosso con sede in Indiana sta pagando per acquistare Mablink Bioscience che ha riportato dati preclinici per MBK-103 in aprile. L’azienda francese prevede di sottoporre il suo principale candidato ADC alla prima sperimentazione sull’uomo nel 2024.

Le notizie sul mercato azionario arrivano solo un paio di settimane prima che Lilly pubblichi i risultati del terzo trimestre. Il consenso è che guadagnerà 70 centesimi per azione in questo trimestre rispetto a 1,98 dollari per azione un anno fa.

Wall Street ha attualmente un rating di “sovrappeso” su questo grande titolo farmaceutico che è già quasi raddoppiato negli ultimi otto mesi.

