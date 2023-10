Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Netflix Inc ha guadagnato il 10% in poche ore dopo aver riportato ottimi risultati per il suo terzo trimestre finanziario.

Netflix batte la strada nella crescita degli abbonati

Il titolo è stato premiato soprattutto perché il colosso dello streaming è arrivato ben al di sopra delle stime di Street per i nuovi abbonati netti.

Netflix ha aggiunto 8,76 milioni di abbonati nel trimestre appena concluso contro i soli 6 milioni previsti dagli analisti.

L’azienda di mass media prevede ora nuovi abbonati netti per l’attuale trimestre finanziario. Il suo livello supportato da pubblicità ora ha abbonati in totale.

Guidance di Netflix per il quarto trimestre

Le azioni Netflix festeggiano fuori orario anche perché il management ha diffuso una guidance futura più o meno in linea con le aspettative.

L’azienda quotata al Nasdaq prevede ora ricavi per 8,7 miliardi di dollari per il quarto trimestre su un utile per azione di 2,15 dollari.

Gli esperti, in confronto, avevano chiesto rispettivamente 8,8 miliardi di dollari e 2,16 dollari per azione. Tieni presente che NFLX è ancora in calo di circa il 20% rispetto al suo massimo da inizio anno.

Cifre notevoli nei risultati Netflix del terzo trimestre

Guadagnato 1,70 miliardi di dollari rispetto a 1,40 miliardi di dollari dell’anno precedente

Anche gli utili per azione sono saliti da 3,10 a 3,73 dollari

EPS rettificato stampato come da comunicato stampa

I ricavi sono aumentati dell’8,0% su base annua a 8,54 miliardi di dollari

Il consenso è stato di 3,49 dollari per azione su un fatturato di 8,54 miliardi di dollari

Questa è una storia in via di sviluppo. Aggiorna la pagina tra qualche minuto per ulteriori aggiornamenti.

